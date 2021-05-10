Бойовики прогнали парад, Блінкен підштовхнув Зеленського: тиждень на Донбасі

Дуже стисло – про все важливе в регіоні за тиждень від команди Радіо Донбас.Реалії

Попри спалах захворюваності на коронавірус на непідконтрольних територіях, угруповання «ЛДНР» таки вивели на центральні площі Донецька та Луганська військову техніку та тисячі бойовиків і курсантів місцевих «військових училищ» у рамках святкування 9 травня. ОБСЄ вже відзначала, що це – порушення домовленостей між Росією і Україною у Мінську, адже танки і артилерія мають бути відведені на 15 кілометрів від лінії зіткнення (площа Леніна в Донецьку ближча до позицій ЗСУ). Після цього центром міста прокрокували і тисячі донеччан у складі так званого «Безсмертного полку», тримаючив руках портрети ветеранів Другої світової. Все це відбулося синхронно з аналогічними заходами у Росії, де відзначення Дня перемоги над нацизмом набуло вже зовсім гротескної форми: траплялося, що росіяни крокували з портретами чужих «дідів», які їм заздалегідь роздавали, а потім викидали їх до смітника.

На власному параді (більше 12-ти тисяч військових і повні трибуни ветеранів без масок та соціальної дистанції) російський лідер Володимир Путін ані словом не згадав про західних союзників СРСР у Другій світовій війні, заявивши, що «цей величний подвиг здійснив саме радянський народ». У компанії лише одного іноземного лідера – президента Таджикістану Емомалі Рахмона – очільник Кремля пригрозив «збіговиськам недобитих карателів» і тим, хто «одержимий ідеєю винятковості» в інших країнах. Віталій Портников нагадує витоки російського ставлення до перемоги.

Український президент Володимир Зеленський закликав відзначати перемогу без «ейфорії та запаморочень голови» (через 8 мільйонів українців у лавах всіх армій антинацистського фронту по всьому світу, які полягли під час Другої світової), і зазначив, що звитяга предків надає «силу новому поколінню українських військових» на фронті Донбасу. Цьогоріч, незважаючи на вже сьомий рік запровадження Дня пам’яті та примирення 8 травня, тисячі людей на підконтрольній Україні території вийшли на вулиці звичного дня – Дня перемоги над нацизмом. Але тут не йдеться про розкол: соціологи зафіксували, що більше 40 відсотків українців схвалюють обидві дати одночасно, а ще більше – вважають УПА (яка, нагадаємо, воювала із радянськими військами) борцями за незалежність України. Як українці наважились вшановувати колишні ворожі армії одночасно, чому Степан Бандера не користується такою популярністю в країні, як його організація, та чому ж врешті-решт не варто святкувати перемогу – в нашому ефірі розмірковує історик Ярослав Грицак.

Топ-подія на ниві дипломатії цього тижня – візит до Києва Держсекретаря США Ентоні Блінкена. Ваги візиту додав і той факт, що це був перший повноцінний візит нового очільника Держдепу до іншої країни. Блінкен зустрівся з українським президентом (який потім натякнув, що можлива нова «серйозна угода між Україною та США»), прем'єром, головою ПЦУ Епіфанієм, нардепами та громадськими активістами – і назвав свій візит «продуктивним». В Києві посадовець не переставав критикувати Росію за агресію проти України та запевняв, що США – непохитно стоять на боці союзника. Утім, за словами українських та західних експертів, не все так чудово: посланець Вашингтона, ймовірно, просив Зеленського активніше боротися з корупцією в Україні, аби країна могла розраховувати на більшу допомогу США.

У Лисичанську Луганської області (під контролем України) горіла будівля 1892-го року, збудована бельгійськими колоністами. Але це –​ не найбільша трагедія будівлі.

У непідконтрольному Зугресі Донецької області через 7 років простою запустили завод, що виплавлятиме чавун та «експортуватиме» його до Туреччини. За словами експертів, це свідчить про суттєву корекцію політики Кремля щодо України.

Наостанок запрошуємо вас на музично-літературний фестиваль «Зі сходу до заходу», що відбудеться у Старобільську Луганської області 22 травня. На сцені - ТНМК, Жадан і Собаки, Олег Сенцов, Артем Полежака, буде також чимало місцевих рок-гуртів та активностей. Побачимось там!

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