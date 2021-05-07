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07 травня 2021, Київ 08:10
Політика

Між російською агресією та українською корупцією поставили знак рівності – експерти про підсумки візиту Блінкена

Фактично між питанням зовнішньої загрози і питанням внутрішньої загрози Ентоні Блінкен поставив знак рівності, каже Ігор Соловей, аналітик Агентства міжнародних досліджень

Дводенний офіційний візит державного секретаря США Ентоні Блінкена до України завершився. Серед головних тем цього візиту і його розмов із президентом України Володимиром Зеленським та іншими чільними українськими посадовцями військова агресія з боку Росії, реформи в Україні і боротьба з корупцією. З одного боку, Блінкен запевнив українську владу в підтримці США в протистоянні з Росією. Водночас держсекретар чітко заявив, що, крім зовнішньої – російської загрози, Україна має внутрішню загрозу, як-то корупцію і олігархів.

Фактично між питанням зовнішньої загрози і питанням внутрішньої загрози Ентоні Блінкен поставив знак рівності, каже Ігор Соловей, аналітик Агентства міжнародних досліджень.

Українській делегації не вдалося пустити туман в очі в бік своїх американських партнерів
Ігор Соловей

«Питання потенційної збройної агресії з боку Росії так само небезпечне, як і питання внутрішньої проблеми, як-то нереформованість, корупція і олігархи. Між цими факторами поставлений знак рівності. Другий фактор: США не проковтнула деструктивні дії української влади, пов’язані з НАК «Нафтогаз». Володимирові Зеленському було не дуже комфортно, бо навіть він сам визнав, що його візаві дуже інформовані (щодо справ в Україні – ред). Українській делегації не вдалося пустити туман в очі в бік своїх американських партнерів», – зазначає Ігор Соловей.

Загалом, за словами експерта, сам факт цього візиту Блінкена є позитивний. Тим більше, що він стався набагато раніше, аніж прогнозували раніше. Цьому сприяла ситуація на українському кордоні: стягування російської техніки до кордону з Україною підштовхнуло Вашингтон до таких дій, каже Соловей.

Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін називає візит держсекретаря США в Україну сигналом солідарності.

Блінкен був зовсім не дипломатичним, я б сказав: конкретним у хорошому сенсі
Павло Клімкін

«Він є символічним(візит Блінкена – ред.). Це насправді сигнал щодо солідарності. Саме так візит був задуманий. У кожного міжнародного візиту є два виміри: один публічний, інший – непублічний. Мені насправді замало результатів у публічному вимірі. Зокрема, стосовно безпеки. Я б хотів бачити хоча б символічні кроки вперед. Але, тим не менше, є ще один дуже великий публічний вимір щодо реформ, щодо спільної історії успіху. І тут Блінкен був зовсім не дипломатичним, я б сказав: конкретним в хорошому сенсі. Говорячи про боротьбу з корупцією, про судову реформу, він поставив це на одну дошку з боротьбою проти російської агресії», – сказав ексміністр.

Клімкін припускає, що якісь конкретні речі щодо співпраці України та США між Зеленським і Блінкеном обговорювались віч-на-віч, і зараз американська адміністрація буде дивитися, чи виконує Україна взяті на себе зобов’язання, чи ні.

США продемонстрували дуже гарне розуміння безпекової ситуації в України, російської загрози і того, що ця загроза не зменшується, і, відповідно, допомогу Україні треба збільшувати. Але водночас, на відміну від попередньої адміністрації, набагато більший наголос було зроблено на питаннях антикорупційних реформ, корпоративного управління і впливу олігархів на українську політику, каже Ганна Шелест, директорка безпекових програм ради зовнішньої політики «Українська призма»

«Під час пресконференції Зеленського і Блінкена цей наголос прозвучав настільки чітко і відверто, що це говорить про те, що США можуть надати достатню кількість допомоги Україні лише за умови, що Україна буде виконувати домашнє завдання», – каже Ганна Шелест.

Адміністрація Байдена не соромиться говорити, що корупція – це є загроза національній безпеці України
Олена Трегуб

Під час візиту Блінкена тема корупції звучала дуже виразно, каже Олена Трегуб, виконавча директорка Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони (НАКО). Вона була присутня під час зустрічі Ентоні Блінкена з представниками українського громадянського суспільства.

«Адміністрація Байдена чітко усвідомлює, і вона не соромиться говорити (як соромилась адміністрація Трампа), що корупція – це є загроза національній безпеці України», – зазначає Олена Трегуб.

Візит Блінкена до України – це фінал європейського турне держсекретаря США, результати якого стануть основою для для зустрічі президента США Джо Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним, яка попередньо може відбутися у червні цього року, зазначає Ігор Соловей, аналітик Агентства міжнародних досліджень.

Зараз США намагається збільшити свою переговорну силу перед зустріччю Путіна та Байдена
Олена Леннон

Схожу думку озвучила і Олена Леннон, професорка політології Університету Нью-Гейвен (США). За її словами, головний порядок денний візиту Блінкена до України, з точки зору США і їхніх національних інтересів, – це на 80 відсотків питання безпеки. Зокрема, євроатлантичної безпеки і готовності американського уряду продовжувати підвищувати ціну агресії для Росії.

«Наразі відносини США і Росії дуже напружені, і частиною цього контексту є те, що президент Байден запросив Путіна на зустріч у червні. Тому зараз США намагаються збільшити свою переговорну силу перед цією зустріччю», – каже Олена Леннон.

За її словами, візит Блінкена – це сигнал як Україні, так і Росії про те, що США не сприймають російську агресію в Україні як виключно українську проблему. Це загроза європейській безпеці і проблема безпосередньо Сполучених Штатів Америки. Крім того, каже дослідниця, такий візит став чітким сигналом і для внутрішньоамериканської аудиторії.

«Конкуренція між демократами і республіканцями продовжується. Наприклад, республіканці в Палаті представників були незадоволені тим, що президент Байден став не на дуже тверду позицію стосовно Росії і санкції, з точки зору республіканців, були недостатньо потужні. Держсекретар Блінкен так само сигналізує республіканцям тут в Америці, що вони – демократи – так само сприймають Росію як серйозного супротивника, і вони готові допомагати Україні», – зазначає Олена Леннон.

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    Власта Лазур

    Політичний журналіст, автор проєкту #ВЄвропі, ведуча щотижневої політично-аналітичної програми «Свобода Live». До команди Радіо Свобода приєдналася у червні 2018 року. До Радіо Свобода працювала у телевиробництві. Була журналістом, продюсером та редактором на загальноукраїнських телеканалах.

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