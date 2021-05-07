Між російською агресією та українською корупцією поставили знак рівності – експерти про підсумки візиту Блінкена

Дводенний офіційний візит державного секретаря США Ентоні Блінкена до України завершився. Серед головних тем цього візиту і його розмов із президентом України Володимиром Зеленським та іншими чільними українськими посадовцями – військова агресія з боку Росії, реформи в Україні і боротьба з корупцією. З одного боку, Блінкен запевнив українську владу в підтримці США в протистоянні з Росією. Водночас держсекретар чітко заявив, що, крім зовнішньої – російської загрози, Україна має внутрішню загрозу, як-то корупцію і олігархів.

Фактично між питанням зовнішньої загрози і питанням внутрішньої загрози Ентоні Блінкен поставив знак рівності, каже Ігор Соловей, аналітик Агентства міжнародних досліджень.

Українській делегації не вдалося пустити туман в очі в бік своїх американських партнерів

«Питання потенційної збройної агресії з боку Росії так само небезпечне, як і питання внутрішньої проблеми, як-то нереформованість, корупція і олігархи. Між цими факторами поставлений знак рівності. Другий фактор: США не проковтнула деструктивні дії української влади, пов’язані з НАК «Нафтогаз». Володимирові Зеленському було не дуже комфортно, бо навіть він сам визнав, що його візаві дуже інформовані (щодо справ в Україні – ред). Українській делегації не вдалося пустити туман в очі в бік своїх американських партнерів», – зазначає Ігор Соловей.

Загалом, за словами експерта, сам факт цього візиту Блінкена є позитивний. Тим більше, що він стався набагато раніше, аніж прогнозували раніше. Цьому сприяла ситуація на українському кордоні: стягування російської техніки до кордону з Україною підштовхнуло Вашингтон до таких дій, каже Соловей.

Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін називає візит держсекретаря США в Україну сигналом солідарності.

Блінкен був зовсім не дипломатичним, я б сказав: конкретним у хорошому сенсі

«Він є символічним(візит Блінкена – ред.). Це насправді сигнал щодо солідарності. Саме так візит був задуманий. У кожного міжнародного візиту є два виміри: один публічний, інший – непублічний. Мені насправді замало результатів у публічному вимірі. Зокрема, стосовно безпеки. Я б хотів бачити хоча б символічні кроки вперед. Але, тим не менше, є ще один дуже великий публічний вимір щодо реформ, щодо спільної історії успіху. І тут Блінкен був зовсім не дипломатичним, я б сказав: конкретним в хорошому сенсі. Говорячи про боротьбу з корупцією, про судову реформу, він поставив це на одну дошку з боротьбою проти російської агресії», – сказав ексміністр.

Клімкін припускає, що якісь конкретні речі щодо співпраці України та США між Зеленським і Блінкеном обговорювались віч-на-віч, і зараз американська адміністрація буде дивитися, чи виконує Україна взяті на себе зобов’язання, чи ні.

США продемонстрували дуже гарне розуміння безпекової ситуації в України, російської загрози і того, що ця загроза не зменшується, і, відповідно, допомогу Україні треба збільшувати. Але водночас, на відміну від попередньої адміністрації, набагато більший наголос було зроблено на питаннях антикорупційних реформ, корпоративного управління і впливу олігархів на українську політику, каже Ганна Шелест, директорка безпекових програм ради зовнішньої політики «Українська призма»

«Під час пресконференції Зеленського і Блінкена цей наголос прозвучав настільки чітко і відверто, що це говорить про те, що США можуть надати достатню кількість допомоги Україні лише за умови, що Україна буде виконувати домашнє завдання», – каже Ганна Шелест.

Адміністрація Байдена не соромиться говорити, що корупція – це є загроза національній безпеці України

Під час візиту Блінкена тема корупції звучала дуже виразно, каже Олена Трегуб, виконавча директорка Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони (НАКО). Вона була присутня під час зустрічі Ентоні Блінкена з представниками українського громадянського суспільства.

«Адміністрація Байдена чітко усвідомлює, і вона не соромиться говорити (як соромилась адміністрація Трампа), що корупція – це є загроза національній безпеці України», – зазначає Олена Трегуб.

Візит Блінкена до України – це фінал європейського турне держсекретаря США, результати якого стануть основою для для зустрічі президента США Джо Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним, яка попередньо може відбутися у червні цього року, зазначає Ігор Соловей, аналітик Агентства міжнародних досліджень.

Зараз США намагається збільшити свою переговорну силу перед зустріччю Путіна та Байдена

Схожу думку озвучила і Олена Леннон, професорка політології Університету Нью-Гейвен (США). За її словами, головний порядок денний візиту Блінкена до України, з точки зору США і їхніх національних інтересів, – це на 80 відсотків питання безпеки. Зокрема, євроатлантичної безпеки і готовності американського уряду продовжувати підвищувати ціну агресії для Росії.

«Наразі відносини США і Росії дуже напружені, і частиною цього контексту є те, що президент Байден запросив Путіна на зустріч у червні. Тому зараз США намагаються збільшити свою переговорну силу перед цією зустріччю», – каже Олена Леннон.

За її словами, візит Блінкена – це сигнал як Україні, так і Росії про те, що США не сприймають російську агресію в Україні як виключно українську проблему. Це загроза європейській безпеці і проблема безпосередньо Сполучених Штатів Америки. Крім того, каже дослідниця, такий візит став чітким сигналом і для внутрішньоамериканської аудиторії.

«Конкуренція між демократами і республіканцями продовжується. Наприклад, республіканці в Палаті представників були незадоволені тим, що президент Байден став не на дуже тверду позицію стосовно Росії і санкції, з точки зору республіканців, були недостатньо потужні. Держсекретар Блінкен так само сигналізує республіканцям тут в Америці, що вони – демократи – так само сприймають Росію як серйозного супротивника, і вони готові допомагати Україні», – зазначає Олена Леннон.