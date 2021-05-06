Блінкен: спостерігаємо за діями Росії, обговорюємо посилення допомоги Україні

Росія відвела лише частину військ від українського кордону, тож загрози залишаються, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен у рамках спільної з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції.

«Росія має змогу за досить короткий час агресивно діяти, якщо вона це вирішить зробити. Отже, ми спостерігаємо ретельно за всіма діями, ми постійно контактуємо», – сказав Блінкен 6 травня в Києві.

Держсекретар США додав, що високо цінує те, яку стриманість демонструє Україна на тлі російських провокацій, попри втрати, яких зазнає. До дій Росії прикута увага не лише Сполучених Штатів, а також «Групи семи» і НАТО, додав Блінкен.

З огляду на загрозу з боку Росії, обговорюється питання посилення допомоги Україні, наголосив він.

«Ми активно розглядаємо можливість підсилення співпраці та допомоги Україні щодо безпеки. І ми це питання дуже активно розглядаємо. Ми також обговорили питання дипломатії, мінський процес та зобов’язання, які були висловлені в рамках угоди», – сказав Блінкен.

Президент України Володимир Зеленський погодився з тим, що загроза з боку Росії залишається реальною, адже вона відвела лише близько трьох із половиною тисяч військових з окупованого Криму.

«Вважаємо, що зменшення повільне. Загроза може бути, ніхто не хоче цих сюрпризів», – сказав Зеленський.

Президент, водночас, відзначив, що Україна спостерігає зменшення кількості снайперських пострілів із боку гібридних військ на Донбасі.

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва у ніч на четвер. 6 травня він провів зустрічі з представниками української влади, зокрема, президентом Володимиром Зеленським, народними депутатами, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Також Блінкен має зустрітися з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, іншими офіційними особами і представниками українського громадянського суспільства.

Державний департамент напередодні оприлюднив заяву, в якій наголосив, що США уважно стежать за ситуацією щодо агресивних дій Росії, що тривають і спрямовані проти України.

Блінкен – перший високопосадовець адміністрації президента США Джо Байдена, який прибув із візитом в Україну.