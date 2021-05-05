«США і Україна – стратегічні партнери» – Держдепартамент оприлюднив заяву до візиту Блінкена в Україну

Візит державного секретаря США Ентоні Блінкена до України підкреслить непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України з боку США перед лицем агресії Росії, що триває. В Україні Блінкен заохотить Україну до прогресу у сфері реформ. Про це йдеться в заяві Державного департаменту «США та Україна: стратегічні партнери», розміщеній на сайті Держдепартаменту США.

У заяві відзначається, що США уважно стежать за ситуацією щодо агресивних дій Росії, що тривають і спрямовані проти України. «Ми високо оцінюємо стриманість, яку демонструє Україна, і в контактах із Москвою чітко заявили, що Росія має утриматись від дій, які загострюють ситуацію», – мовиться у заяві.

Уряд США також наголошує на важливості проведення Україною реформ.

«Побудова відповідальних інституцій і забезпечення відповідального управління і в державних інституціях, і в корпоративному секторі є ключем до досягнення євроатлантичних прагнень України і побудови нею заможного, безпечного і демократичного майбутнього», – відзначають в уряді США.

«США підтримують Україну, яка продовжує боротись із корупцією і просувати верховенство права і порядок денний судової реформи», – мовиться у заяві.

Держдепартамент також відзначив, що з 2014 року США надали Україні допомогу загальним обсягом більш ніж у 4,6 мільярда доларів і три позикові гарантії по одному мільярду доларів кожна.

Заява також вказує, що Крим і Донбас є частиною України, і закликає Росію повернути Україні повний контроль на півостровом і дотримуватись мінських угод.

Питання України також були предметом зустрічей із участю Блінкена в перебігу зустрічі голів зовнішньополітичних відомств країн-членів «Групи семи».

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