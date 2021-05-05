Країни G7 підтримують Україну у протистоянні російській агресії, а також внутрішній загрозі – корупції – США

Ситуація в Україні була серед питань для обговорення практично на всіх двосторонніх зустрічах, які державний секретар США Антоні Блінкен провів у рамках засідання міністрів закордонних справ країн «Групи семи». Про це повідомив високопосадовець Державного департаменту США під час брифінгу для преси 4 травня.

Він відзначив: країни «Групи семи» солідарні з Україною «в протистоянні російській агресії, яка є зовнішньою загрозою», а також підтримують України у протистоянні «внутрішній агресії, на яку вона наразилася, у вигляді корупції і загрозі просуванню реформ».

Посадовець наголосив, що у «Групі семи» є загальне занепокоєння: через загрозу реформі корпоративного управління в Україні, «сфері, де вона тяжко працювала певний час, із нашою допомогою, а також із допомогою від Світового банку й МВФ, – ми будемо порушувати це питання колективно через наші посольства, які тісно співпрацюють із Києвом».

Такі питання держсекретар обговорить і з президентом України Володимиром Зеленським та іншими урядовцями під час свого візиту до України, наголосив посадовець.

Коментуючи позицію країн «Групи семи» щодо Росії, американський посадовець наголосив, що союзники і партнери США рішуче підтримали заходи, які США вжили у відповідь на дії Росії. Він іще раз наголосив на озвученій президентом США Джо Байденом і держсекретарем США позиції стосовно того, що США прагнуть мати «стабільні й передбачувані відносини з Росією»: «Ми не хочемо ескалації, але відповідатимемо на їхню безвідповідальну й агресивну поведінку».

Візит Антоні Блінкена до України розпочинається 5 травня. Під час візиту Блінкен «підтвердить непохитну підтримку з боку США суверенітету й територіальної цілісності України перед лицем тривалої російської агресії».

«Він також підтримає продовження прогресу інституційних реформ в Україні і подолання корупції, що є ключовим для зміцнення українських демократичних установ, економічного добробутуіа євроатлантичного майбутнього», – заявили в Держдепартаменті США.

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