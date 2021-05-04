Блінкен нагадав Маасу, що США виступають проти добудови «Північного потоку-2»

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив на зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом, що Сполучені Штати не підтримують добудову газопроводу «Північний потік-2». Про це ідеться в оприлюдненому 4 травня повідомленні пресслужби Держдепартаменту.

Як ідеться в повідомленні, Блінкен і Маас наголосили на важливості трансатлантичного співробітництва з огляду на дестабілізаційну діяльність Росії, Китаю та Ірану.

Також сторони спільно відзначили потребу координації порядку денного НАТО на період до 2030 року, виведення військ з Афганістану та підтримки України у зв’язку з агресією Росії.

Блінкен зустрівся з Маасом на полях зустрічі міністрів закордонних справ «Групи семи» в Лондоні.

Раніше 4 травня сайт Європейської служби зовнішніх дій повідомив, що очільник зовнішньополітичної служби Європейського союзу Жозеп Боррель і держсекретар США Ентоні Блінкен мали двосторонні переговори на полях зустрічі міністрів закордонних справ «Групи семи» в Лондоні. Серед інших найважливіших міжнародних проблем вони порушували тему безпеки та концентрації російських військ поблизу кордонів України та в окупованому Криму.