Керівники зовнішньополітичних відомств ЄС і США говорили про Україну та російську загрозу

Очільник зовнішньополітичної служби Європейського союзу Жозеп Боррель і держсекретар США Ентоні Блінкен мали двосторонні переговори на полях зустрічі міністрів закордонних справ «Групи семи» в Лондоні. Серед інших найважливіших міжнародних проблем вони порушували тему безпеки та концентрації російських військ поблизу кордонів України та в окупованому Криму. Про це 4 травня повідомив сайт Європейської служби зовнішніх дій.

«Верховний представник ЄС – віцепрезидент Єврокомісії Боррель і держсекретар Блінкен розглянули останній розвиток у переговорах навколо Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) – ядерної угоди з Іраном, ­– з огляду на можливе повернення США до СВПД та забезпечення його повної та ефективної імплементації. Вони також обговорили відносини з Росією у зв’язку з нещодавнім військовим нарощуванням Росії в незаконно анексованому Криму та на кордонах з Україною», – йдеться у повідомленні.

Наступний саміт Євросоюз – США має відбутися у червні.

У Лондоні на початку тижня відбулася зустріч міністрів закордонних справ G7, які розглянули найважливіші питання міжнародної політики.