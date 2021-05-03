Віцепрезидентка Єврокомісії відреагувала на «санкції» з боку Росії

Віцепрезидентка Європейської комісії Вера Йоурова відреагувала на «санкції» з боку Росії, а саме на заборону їй і ще кільком посадовцям ЄС і країн-членів в’їжджати на територію Росії.

Йоурова, віцепрезидентка Єврокомісії з питань цінностей і прозорості, зокрема, сказала журналістам у Брюсселі: «Я не очікувала цього. Та, правду кажучи, я не дуже здивована. Бо я була гучним критиком постійних атак на ЄС російських чи прокремлівських каналів дезінформації, які надходять з прокремлівських джерел. У минулому виглядало, що це стосується тільки Центральної Європи, та й справді східноєвропейські країни були під більшим тиском через цю кампанію дезінформації. Та зараз, під час пандемії, ми бачимо, що ця кампанія шириться всією Європою. Це стосується вакцин, захворювання COVID-19, нездатності європейських країн діяти. Тобто я була дуже гучним критиком. Торік у лютому я була першою, хто сказав, що ми маємо протистояти цій скоординованій, навмисно організованій кампанії дезінформації проти Європи. І торік я назвала Росію та Китай. Я також застерігала, щоб ми не були занадто м’якими у нашій зовнішній політиці щодо Росії. Отже, я не була здивована».

Йоурова, яка представляє в Єврокомісії Чехію, також додала: «Я розумію, що я опинилася у санкційному списку через три причини. Перша – через те, що я роблю, друга – через місце мого походження. Гадаю, це також мало значення. Моя реакція на справу в Чехії була дуже ясна. І я пишаюся тим, що ми, чехи, нарешті отримали підтримку і заяви про солідарність із інституцій ЄС. Є дуже сильне рішення Європейського парламенту, яке також містить чеський розділ. І я сподіваюся, що буде більше двосторонніх реакцій від країн-членів».

30 квітня Міністерство закордонних справ Росії оголосило, що закриває в’їзд на територію країни восьми посадовцям Європейського союзу і країн-членів ЄС у відповідь на накладені раніше в Євросоюзі санкції проти шести громадян Росії, визнаних причетними до переслідування ЛГБТІ-спільноти в Чечні і до переслідування опозиційного діяча Олексія Навального. Серед тих, хто потрапив під російську заборону, – зокрема, Вера Йоурова, а також президент Європарламенту Давід Марія Сассолі.

У Європейському союзі, як і в інших західних міждержавних об’єднаннях і окремих державах, починають приділяти дедалі більше уваги потужним кампаніям дезінформації на різні теми, які останнім часом активно нарощують Росія, а також Китай.

Чехія має останнім часом до Росії особливі питання у зв’язку зі встановленою причетністю працівників російських спецслужб до вибухів на складах озброєнь у Чехії 2014 року, внаслідок яких загинули дві людини.