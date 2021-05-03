Британія: G7 обговорить механізм протидії російській дезінформації

Британський міністр закордонних справ Домінік Рааб заявив 2 травня, що Лондон запропонує об’єднати міжнародні зусилля з протидії російській пропаганді та дезінформації.

З 3 по 5 травня Рааб прийматиме у себе міністрів закордонних справ країн «Групи семи», які проведуть першу особисту зустріч за два роки. Напруженість у відносинах з Росією стоїть на порядку денному.

Британія збирається закликати партнерів по G7 розробити «механізм швидкого спростування російської брехні, пропаганди чи фейковий новин», заявив Рааб журналістам перед зустріччю.

Міністр пояснив, що ідея полягає в тому, щоб «зібратися разом, щоб дати спростування і відверто розповісти правду людям в цій країні, але також в Росії, Китаї та в усьому світі».

Членами G7 є Велика Британія, США, Канада, Франція, Німеччина, Італія та Японія. Лондон також запросив на деякі зустрічі представників Австралії, Індії, Південної Кореї та Південної Африки.

Росія раніше входила до складу «Великої вісімки», але її членство було припинено у 2014 році через незаконну анексію Москвою українського Криму та підтримку бойовиків на сході України.

Офіційні особи Великобританії, США і Європи звинувачують Росію у поширенні дезінформації з низки питань, включаючи вибори, вакцини проти COVID-19 та НАТО.

На зустрічі G7 Рааб представить профінансоване його відомством дослідження, яке свідчить, що проросійські «тролі» націлені на видання у демократичних країнах, щоб спробувати створити враження, що громадськість підтримує агресію Росії щодо України, повідомляє Sunday Times.

«Проросійські тролі публікують коментарі про Україну та інші регіони, як для того щоб вплинути на громадську думку там (в інших країнах, – ред.), так і для того, щоб їх передрукували у російських ЗМІ», – заявив Рааб виданню.

На саміті в Лондоні також планують обговорити розширення доступу до вакцин проти COVID-19 в усьому світі, підтримку освіти дівчат, формування цілей у галузі боротьби зі зміною клімату та запобігання голоду.