Альтернативно проросійський: як працює телеканал «НАШ» 

(Рубрика «Точка зору»)

«Інтерньюз-Україна» і UkraineWorld.org

Інформаційна медіа платформа «НАШ», яку контролює Євген Мураєв, зайняла нішу вже заблокованих каналів Віктора Медведчука. Медійна мережа телеканалу «НАШ» запрошує гостей, які брали участь у програмах на каналах Медведчука та поширюють схожі наративи.

Перші місяці 2021 року стали сприятливими для інформаційного телеканалу «​НАШ». У лютому Рада національної безпеки та оборони України (РНБО) наклала санкції на трансляцію телеканалів 112 Україна, NewsOne та ZIK, що належали Віктору Медведчуку, головному проросійському політику в Україні.

Телеканал Перший незалежний – це остання спроба Медведчука повернутися на українську телевізійну сцену, однак сигнал телеканалу було заблоковано вже через кілька годин після початку його роботи. Тим часом популярність телеканалу «​НАШ» зросла втричі . Він став другим за популярністю новинним каналом в Україні.

Власником телеканалу «​НАШ» є Євген Мураєв, лідер політичної партії «​Наші», що має проросійські погляди. Одним із гасел Мураєва як лідера Наших є те, що «ми [українці] маємо захищати своє» від іноземних впливів, переважно західних. Якщо придивитися, то можна помітити, що мотив зірки в лого партії нагадує радянську чи кремлівську червону зірку .

Мураєв також є колишнім власником NewsOne та був членом партії «За життя» Вадима Рабіновича, яка згодом об'єдналася з партією Медведчука і стала партією «Опозиційна платформа — За життя». Однак у жовті 2018 року NewsOne купив Тарас Козак, близький соратник Медведчука. Перед продажем телеканалу Мураєв вийшов з партії За життя. А вже в листопаді 2018 року відкрив телеканал «​НАШ».

Під час парламентських виборів 2019 року, Мураєв йшов під першим номером від «Опозиційного блоку», що є другою за популярністю проросійською партією, яку ніби фінансує Рінат Ахметов. Одним з лідерів Опозиційного блоку Вадим Новинський є його бізнес-партнером. Михайло Добкін, колишній мер Харкова та член Партії регіонів Віктора Януковича, будучи постійним гостем телеканалу «​НАШ», зазначив у своєму інтерв’ю для видання Бабель, що телеканал «​НАШ» [контролюється] Новинським. Однак Мураєв та Новинський заперечують цю інформацію.

Незважаючи на схожі політичні погляди, Мураєв не є союзником Віктора Медведчука та не підтримує його партію «Опозиційна платформа — За життя». В одному зі своїх виступів на телеканалі «​НАШ» Мураєв повідомив, що у 2018 році він виступав проти об'єднання партії «За життя» з партією Віктора Медведчука. Саме через це його вигнав з партії Вадим Рабінович, який відтоді був одним із ключових союзників Медведчука. Мураєв стверджував, що з тих пір Медведчук поводився з ним як з конкурентом і навіть лобіював російські санкції проти нього. Суперництво між двома проросійськими політичними діячами, швидше за все, можна пояснити їхньою конкуренцією за виборців та політичною владою в рамках більш прихильних до Росії політичних округів.

Розглянемо детальніше редакційну політику телеканалів «​НАШ» та Перший незалежний (аналіз можна переглянути тут ).

Ті самі гості, схожі заяви

Однією з гостей програми, яка часто виступає на обох телеканалах, є Олена Лукаш, колишня членкиня Партії регіонів та міністр юстиції в уряді Миколи Азарова (2012-2014). Останнім часом вона використовує обидві телевізійні платформи для просування російської вакцини проти коронавірусу «Спутнік V».

Наприклад, 30 березня, під час свого виступу на телеканалі «​НАШ» вона сказала , що Україна повинна використовувати всі доступні вакцини, і доводила, що Україна не буде використовувати російську вакцину, оскільки посольство США в Києві забороняє це робити. Незабаром, 5 квітня, вона виступала на Першому незалежному, сказавши, що «у нас [України] немає вакцин», і всі заяви Заходу про підтримку України виявилися неправдивими.

Вона також стверджувала, що «всі політичні ігри навколо вакцин коштують людських життів». (Примітка: станом на 20 квітня Україна отримала 117,000 доз вакцини Pfizer / BioNTech в рамках програми COVAX безоплатно. Президент України Володимир Зеленський також нещодавно оголосив , що Україна отримає 10 мільйонів доз вакцини Pfizer / BioNTech. Окрім цих доз в Україні вже проводять щеплення вакцинами AstraZeneca / Oxford та CoronaVac / Sinovac).

Дмитро Співак, політичний оглядач та телеведучий, який також використовує обидва канали для лобіювання російської вакцини. 23 березня Співак зробив прогноз про те, що «до середини травня половина Європи буде купувати «Спутнік V», оскільки в процесі вакцинації політика не має відігравати ту чи іншу роль», а також передбачав, що Україна врешті-решт придбає російську вакцину у ЄС.

29 березня на Першому незалежному він робив схожі заяви, стверджуючи, що розподіл вакцин у всьому світі контролюється «транснаціональними корпораціями». «Ми перебуваємо під впливом США. Вони сказали нам не купувати російську вакцину», — лементував Співак. (Примітка: станом на 20 квітня єдиними країнами-членами ЄС, які купували «Спутнік V», були Угорщина та Словаччина; Австрія та Німеччина також заявили про свою зацікавленість щодо купівлі російської вакцини).

19 березня Рада національної безпеки та оборони України (РНБО) запровадила санкції проти 27 осіб, серед яких є колишній президент України Віктор Янукович та колишній прем'єр-міністр Микола Азаров.

Тоді обидва телеканали, і Перший незалежний, і «​НАШ», запросили Азарова як коментатора. 19 березня він заявив в ефірі телеканалу Перший незалежний, що запроваджені проти нього санкції були своєрідною відплатою як політичному опоненту. Крім того, у нього взяв інтерв’ю В'ячеслав Піховшек, який відомий своєю відданістю адміністрації колишнього президента України Леоніда Кучми. Піховшек вибачився за санкції, що запровадила Україна.

«Я хотів би від імені України, яка Вас любить і поважає, глибоко вибачитися перед Вами. Багато поколінь виросло в Україні завдяки тому, що Ви надали нам можливість спокійно розвиватися, створювати сім'ї, народжувати дітей», — сказав Піховшек.

24 березня Державне бюро розслідувань (ДБР) оголосило про підозру Азарову у державній зраді за ратифікацію так званих «Харківських угод». Це договір між Україною та Росією відповідно до якого була продовжена оренда Росією морських об'єктів у Криму після 2017 року, а саме до 2042. «​НАШ» запросив Азарова взяти участь у програмі того ж дня. У прямому ефірі він звинуватив українську владу у занепаді економіки та соціальних проблемах, а також заявив, що Україна перебуває під «зовнішнім управлінням».

«Вони вже продали країну. Вони будують іноземні [військові] бази на нашій території. Як вони сміють нас у чомусь звинувачувати? Вони справжні зрадники», — випалив Азаров.

Михайло Чаплига, політичний коментатор, який часто виступає на каналах Медведчука, також поширював наративи про «зовнішнє управління» на обох телевізійних платформах. 26 березня він стверджував в ефірі Першого незалежного, що українська влада служить не українцям, а зовнішнім суб'єктам. «Ми маємо справу із зовнішнім управлінням, за що президент України несе особисту відповідальність. Він продав нас усіх у рабство», — заявив Чаплига.

29 березня Чаплига був гостем на телеканалі «​НАШ», де він повторив , що українська влада перебуває під іноземним контролем: «Коли [нова влада] приходить, то зазвичай вона приходить з популістичними заявами про прості рішення. Однак, коли вони починають служити, кому вони служать? Нашим так званим іноземним партнерам. Колонізаторам, а не іноземним партнерам. Давайте називатимемо речі своїми іменами». Цей приклад ще раз вказує на схожість у редакційній політиці телеканалу «​НАШ» та Першого незалежного.

«НАШ» використовує гостей з патріотичною позицією заради видовища

Порівняно з Першим Незалежним, «​НАШ» набагато частіше запрошує на свої шоу гостей із протилежною точкою зору — чинних, промайданських депутатів, патріотичних активістів та коментаторів. Таким чином, канал створює образ рівноваги та неупередженого вибору гостей.

Представники телеканалу навмисно запрошують гостей, які мають різні точки зору, а під час програм ставлять запитання для обговорення, що неминуче призводять до конфронтації сторін.

Примітно, що 11 січня канал запросив Тетяну Чорновол, колишню народну депутатку та активістку часів Революції Гідності. Під час шоу ведучі порівняли напад на Капітолій США 6 січня з Революцією Гідності. Їхню риторику підтримав Михайло Чаплига, який також був гостем телевізійного шоу. Однак Чорновіл виступила проти такого порівняння, зазначивши, що краще проводити паралель між протестами у Вашингтоні та антимайданом, що був організований на підтримку Віктора Януковича у 2013-2014 роках. Вона сказала, що фальсифікація виборів у США неможлива, і ця фраза викликала емоційну сварку. Ведучі програми і Тетяна звинувачували одне одного у маніпуляціях доти, доки вона нарешті не пішла зі студії. Ця частина шоу була завантажена на канал «​НАШ» на YouTube під назвою «ІСТЕРИКА ЧОРНОВОЛ: вона залишає студію із криком».

Мета таких дискусій – підірвати авторитет української армії та викликати суспільне розчарування

Ігор Лапін, колишній народний депутат та ветеран війни, також є частим гостем телеканалу «​НАШ». Зазвичай його запрошують як представника патріотичного крила, щоб зробити ток-шоу більш провокаційними та конфронтаційними. Наприклад, 21 грудня він брав участь у дискусії про війну на Донбасі з Нестором Шуфричем, депутатом від проросійської партії «Опозиційна платформа — За життя».

Зокрема, Шуфрич звинуватив Лапіна в ескалації на Донбасі влітку 2014 року, а також заявив, що влада, яка прийшла після Майдану, «здала Крим». Мета таких дискусій – підірвати авторитет української армії та викликати суспільне розчарування. Ці приклади знову вказують на те, що «​НАШ» використовує виступи патріотично налаштованих громадських діячів у своїх програмах, щоб легітимізувати прокремлівські наративи.

Дуже схожу стратегію використовують російські державні телеканали. Вони запрошують спікерів з України за певну плату , щоб використовувати таких гостей студії як «хлопчиків для биття» та зобразити їх як неврівноважених перед російською аудиторією. Присутність українських спікерів також використовується для представлення пропагандистських шоу як справжньої журналістики.

Зокрема, російський телеведучий Володимир Соловйов дуже часто застосовує таку стратегію. На його ток-шоу «Вечір з Владіміром Соловйовим» часто запрошують українських коментаторів, щоб Соловйов їх публічно зневажав . Як ми бачимо із зазначених прикладів – тактика телеканалу «​НАШ» є досить схожою.

Незважаючи на те, що Мураєв та Медведчук не співпрацюють у політичному секторі, «​НАШ» дає слово значній кількості політичних коментаторів з клану Медведчука. Ці спікери дуже часто озвучують одні й ті самі меседжі як на телеканалі «​НАШ», так і на медведчуківському Першому Незалежному. Ці меседжі також досить схожі на риторику Кремля та його засобів масової інформації.

Вони запрошують різних гостей, які мають проросійські погляди, щоб важливі меседжі для бенефіціарів цих каналів повторювались по декілька разів

Наприклад, розповіді про те, що «Україна є маріонеткою Заходу» або про те, що «Україна не в змозі впоратися з пандемією без російської вакцини» часто можна почути від підконтрольних Кремлю медіа.

«НАШ» та Перший незалежний також застосовують однакові методи розповсюдження цих повідомлень. Вони запрошують різних гостей, які мають проросійські погляди, щоб важливі меседжі для бенефіціарів цих каналів повторювались по декілька разів. Після закінчення програм уривки з них, підписані досить провокативними назвами, завантажують на YouTube-канали і поширюють у соціальних мережах. Такі підходи пов’язують Мураєва та Медведчука, хоча їх мотиви і можуть різнитися.

Матеріал ГО «Інтерньюз-Україна» і UkraineWorld.org

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода