Степанов обіцяє ще мільйон доз вакцин BioNTech/Pfizer

Україна очікує отримати в травні майже один мільйон доз вакцини BioNTech/Pfizer – як у межах глобальної ініціативи COVAX, так і за контрактом. Про це 27 квітня повідомив в ефірі телеканалу «Наш» міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

«Перше – це COVAX, 473 тисячі доз. Ми маємо офіційне підтвердження від COVAX, що це буде в термінах від 17 до 18 травня. Також у травні ми очікуємо вже за прямим контрактом від компанії Pfizer отримати десь також 500 тисяч доз», – зазначив міністр.

За його словами, ці дози використовуватимуться згідно з планом вакцинації в категоріях груп ризику для людей, яким понад 60 років, або людей, які мають супутні захворювання.

У попередніх повідомленнях ішлося, що до кінця травня в Україну за механізмом COVAX очікується надходження загалом понад 2,3 мільйона доз вакцин.

Ще місяць тому, 30 березня, Степанов заявляв, що Україна має «домовленості і контракти» на поставки понад 22 мільйонів доз вакцин від коронавірусної інфекції від різних світових виробників.