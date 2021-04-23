Єврокомісія закупить майже два мільярди доз Pfizer

Єврокомісія домовилася про закупівлю 1,8 мільярда доз вакцини від коронавірусної інфекції виробництва німецько-американської BioNTech-Pfizer. Поставки здійснюватимуться з 2021 до 2023 року.

Про це заявила 23 квітня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час відвідування заводу з виробництва вакцин Pfizer у Бельгії, пише DW. За її словами, цієї кількості вистачить не тільки для проведення первинної кампанії, але і для ревакцинації.

Таким чином, Євросоюз збільшує ставку на вакцину проти COVID-19, засновану на технології інформаційної РНК. Фон дер Ляєн, яка сама є дипломованим лікарем, позитивно відгукнулася про цю вакцинну технологію, назвавши її «дуже гнучкою».

Інші препарати, зокрема, такі як AstraZeneca чи Johnson& Johnson, покладаються на більш звичну технологію вірусних векторів. AstraZeneca не тільки програє Pfizer за показником ефективності вакцини (70 проти 95 відсотків), а також з точки зору побічного (хоч і рідкісного) ефекту у вигляді тромбозу, але і, за твердженнями представників ЄС, не дотримується домовленості про постачання. У другому кварталі цього року замість обіцяних 300 мільйонів доз вона збирається передати Євросоюзу лише 70 мільйонів. З цієї причини Єврокомісія розглядає можливість позову проти британської компанії, хоча остаточного рішення з цього приводу ще не ухвалено.

Попри затримки з вакцинацією в країнах ЄС, фон дер Ляєн зберігає оптимізм: на її думку, до середини літа Євросоюз виконає план щодо вакцинації 70 відсотків дорослого населення. Останнім часом темпи кампанії щеплень у Європі прискорилися: зараз кожний четвертий житель ЄС отримав першу дозу вакцини, а дві дози отримав кожен десятий.