В Одесі, Харкові та Запоріжжі відповіли на заяви Ляшка, що три області порушили алгоритм вакцинації

Представники влади, відповідальні за вакцинальну кампанію в Одесі, Харкові та Запоріжжі відповіли на заяву головного санітарного лікаря Віктора Ляшка про те, Одеська, Харківська та Запорізька області порушили алгоритми Міністерства охорони здоров’я щодо вакцинації.

«Низькі темпи вакцинації пов’язані із відмовами лікарів щепитися вакциною AstraZeneca на початковому етапі кампанії з вакцинації. Це пов’язано з тим, що багато медичних працівників на момент отримання вакцини вже перехворіли на COVID-19 і отримали природній імунітет, або хворіли на момент доставки вакцини. Також свою роль зіграв і вплив виступів в ЗМІ відомих осіб, колишнього президента Петра Порошенка і прем’єрки Юлії Тимошенко про якість вакцини. Наразі по другому колу вакцинують медичних працівників, які мали потрапити в першу хвилю. Термін придатності Covishield – до кінця червня. Вона буде повністю використана», – пояснив у коментарі Радіо Свобода начальник відділу промоції «Одеського обласного центру громадського здоров’я» Святослав Лінников.

Водночас у Харківській обласній державній адміністрації, коментуючи заяву головного санлікаря Віктора Ляшка щодо невикористаних доз вакцини, заявили, що наразі незатребуваними залишился понад дві тисячі доз.

Радник голови Харківської ОДА Олександр Галацан в коментарі Радіо Свобода сказав, що причину такого обсягу невикористаних CoviShield від AstraZeneca мають вивчити фахівці Міністерства охорони здоров’я, які найближчим часом прибудуть в область для проведення моніторингу.

«Я бачив цей привіт, він має свій рацію, безумовно. Єдине, що не вся партія невикористана, а частково вона ще невикористана. Чому? Я думаю, що, якщо обіцянки пана Віктора Ляшка здійсняться, приїдуть фахівці досвідчені, які в цьому розберуться», – сказав Олександр Галацан.

За припущенням Галацана, вакцина від COVID-19 залишилася і через те, що відповідальні за вакцинацію особи побоювалися, що не отримуються другу партію.

«Вони залишаються тому, що ті посадові особи медичної сфери, які відповідали за їхнє використання, мали бачення своє... Вони притримували цю партію, намагалися отримати від держави гарантовану другу партію», – сказав він.

Він висловив упевненість, що залишки вакцини індійського виробництва, які нині є в області, необхідно використати протягом одного-двох днів, а для цього в області є ресурс і працює достатня кількість бригад та пунктів вакцинації.

Занижену цифру пунктів вакцинації в Запорізькій області директор Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олексій Кулинич пояснив «технічною помилкою оператора».

«На сьогодні в області навчено очно та запущено 80 пунктів, ще 15 навчились дистанційно. 33 пункти завершать навчання наступного тижня. Тобто всього буде 128 пунктів щеплення. На наступному тижні працюватимуть 103 пункти. Іноді одна людина може перекреслити роботу багатьох медичних працівників, за що просимо вибачення публічно, але це ніяким чином не може перекреслити наші реальні здобутки», – цитує заяву Кулинича сайт Запорізької ОДА.

Раніше 23 квітня головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що Одеська, Харківська та Запорізька області порушили алгоритми Міністерства охорони здоров’я щодо вакцинації.

«Хотів би передати публічний привіт трьом очільникам департаментів охорони здоров’я. Зокрема, Харківської, Одеської та Запорізької областей. Це єдині області, які порушили алгоритми Міністерства охорони здоров’я і ще до цього часу не використали вакцину з першої партії Astrazeneca/CoviShield», – сказав Ляшко.

Він зазначив, що у цих трьох областях є залишки вакцини, хоча влада поставила завдання використати дози з першої партії до 9-15 квітня.

З наступного тижня, як повідомив Ляшко, для оцінки потенційних проблем у регіони вирушать моніторингові групи МОЗу.

Загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні (з 24 лютого) щеплення зробили понад 500 тисячам людей.