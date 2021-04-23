МОЗ: 84 компанії записалися на вакцинацію від COVID-19

На вакцинацію від COVID-19 записалися вже 84 компанії, повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

«Загалом це 10 390 осіб. Вакцинація за цим листом очікування буде відбуватися лише при наявності великої кількості доз вакцини, яка не буде використовуватися в пунктах щеплення, а використовуватиметься мобільними бригадами, які будуть приїжджати на підприємство і щепитимуть на місці», – сказав він під час брифінгу 23 квітня.

За словами Ляшка, «ніякої зради» в пропозиції компаніям записувати свої колективи на щеплення немає.

«Вакцинація в Україні продовжується, згідно з дорожньою картою і визначеними нею етапами. Водночас реєстрація колективів на вакцинацію призначена для того, щоб ми оперативно в разі надходження великої кількості доз вакцини, ефективно використовували всі платформи, які передбачені для проведення щеплення. У нас дві таких платформи – це пункти щеплення і мобільні бригади. Якщо у нас буде велика кількість вакцин в Україні, ми будемо готові відкривати вакцинальні центри», – заявив заступник голови МОЗ.

Напередодні Ляшко повідомив, що компанії, підприємства та організації зможуть записатися на вакцинацію від COVID-19 за наявності понад 50 охочих співробітників отримати щеплення.

За даними Міністерства охорони здоров’я, до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися майже 500 тисяч людей. Загалом від початку вакцинальної кампанії (з 24 лютого) щеплення зробили понад 500 тисячам людей.

Щеплення від COVID-19 в Україні проводять трьома вакцинами: AstraZeneca/Covishield, CoronaVac від китайської компанії Sinovac, а також вакцинами Pfizer.

23 квітня до України прибула партія з понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca виробництва Південної Кореї.