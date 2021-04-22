«Коли користі більше, ніж ризиків». Про щеплення людей похилого віку проти COVID-19

18 квітня в Україні розпочалося щеплення мешканців пансіонатів для літніх людей. Вакцину Comirnaty виробника Pfizer-BioNTech першими отримують геріатричні установи Київської області. Скільки доз вакцин виділили на пацієнтів цих закладів, чому вони стали заручниками інформаційних воєн і у який спосіб імунну відповідь формує вакцина від Pfizer?

В Україні розпочали щеплення проти COVID-19 вакциною Comirnaty виробника Pfizer-BioNTech, повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці МОЗ. Першими уколи отримали мешканці та співробітники Бородянського психоневрологічного інтернату з геріатричним відділенням, що на Київщині. 338 підопічних та 80 осіб персоналу – загалом 418 осіб.

Першу дозу вакцини всі пацієнти отримали протягом трьох діб, а наступну (відповідно до інструкції) – через 21 день. За даними адміністрації закладу, перші щеплені почуваються добре.

Загалом на першу хвилю вакцинації в геріатричних пансіонатах виділено 1170 доз вакцини, а кампанію планують завершити протягом двох тижнів.

Яка різниця в імунній відповіді після Pfizer і Sinovac

Стратегічно правильним кроком називає щеплення людей похилого віку завідувачка відділом вірусних інфекцій «Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського» НАМН України Алла Мироненко.

Складно уявити наслідки коронавірусної хвороби, кажуть фахівці, якщо її збудник потрапить у закриті установи з вразливою групою пацієнтів, якими є пансіонати для хворих людей. У розмові з Радіо Свобода вона зауважила, що для осіб похилого віку більш ефективною є РНК-вакцина, якою, власне, і є Pfizer.

Механізм дії вакцини Pfizer такий, що клітина продукує вірусні білки, а імунна система має розпізнавати ці білки і виробляти на них антитіла. Такий механізм працює, незалежно від віку

«Механізм дії вакцини Pfizer такий, що клітина продукує вірусні білки, а імунна система має розпізнавати ці білки і виробляти на них антитіла. Такий механізм працює, незалежно від віку. Коли ми говоримо про традиційні вакцини, такі, як Sinovac, то вони містять велику частку інактивованого вірусу.

Тобто вирощується вірус, згодом його «вбивають» хімічним способом або ультрафіолетом. І вже на цей інактивований вірус реагують клітини імунної системи людини. З віком наша імунна система слабшає, і у людей похилого віку на такий тип вакцини імунна відповідь може бути не такою стійкою», – пояснює вірусолог.

Незважаючи на поважний вік щеплених осіб, тієї імунної відповіді, яку сформує їхній організм, цілком достатньо, щоб ці люди не вмирали від коронавірусу, зауважив у коментарі Радіо Свобода імунолог, старший науковий співробітник Інституту педіатрії, акушерства і гінекології Борис Донськой.

Маємо досвід багатьох країн, де щепили Pfizer, ця вакцина засвідчила свою дієвість

«Маємо досвід багатьох країн, де щепили Pfizer, ця вакцина засвідчила свою дієвість. Інфікування, смертність і важкі наслідки різко падають у вразливих групах. Досвід Ізраїлю, Великої Британії підтверджує це. Однозначно, користі від вакцини в 1000 разів більше, ніж всі можливі неприємні наслідки», – наголошує імунолог.

«Засіб інформаційної «антивакс»-кампанії»

Результати соціологічних опитувань свідчать, що українці з острахом зустрічають щеплення проти коронавірусу, і значну кількість антивакцинаторів становлять саме люди старшого віку.

Лікарі, яких Радіо Свобода попросило прокоментувати причини недовіри українців до щеплення, були одностайні в тому, що це логічні наслідки потужної антивакцинальної кампанії, сліди якої ведуть до РФ. 90% агресивних ботів, які агітують за відмову від щеплення, мають російське походження, кажуть фахівці. І додають: в унісон їм «співають» проросійські канали в Україні, котрі нападають на вакцини від компаній Pfizer і Sinovac і паралельно з цим просувають російський продукт Sputnik V.

Інформацію про летальні випадки у будинках для літніх осіб в Іспанії, які трапилися взимку цього року, підхопило російське інтернет-видання Russia Today і повֹ’язало ці смерті з введенням пацієнтам першої дози вакцини від компанії Pfizer.

«Така подача новини маніпулятивна, – роз’яснює медійний ресурс «По той бік новин» на своїй сторінці у фейсбуці. – Пригадайте перший абзац: ефективність першої дози низька – близько 52%. Бодай якийсь захист з’являється тільки на 12-й день. До того – вважай, що нещеплений. Принаймні дослідження не виявили різниці з плацебо-групою. Однак цю ключову для розуміння інформацію «журналісти» чомусь замовчують. Вони просто цитують «іспанське інформагентство Efe»… Як бачите – із дня введення першої дози до появи симптомів минуло всього шість днів – імунний захист просто не встиг би виробитися. Серджіо Мелла, генеральний директор організації, відповідальної за будинок для літніх, пояснив журналістам іспанського радіо COPE, що масове інфікування не пов’язане з вакцинацією».

Незважаючи на смерті мешканців будинку для літніх людей в Іспанії і Норвегії (в цій країні також померли підопічні геріатричних центрів), уряди цих держав вирішили продовжувати вакцинацію.

Інфекціоністи стверджують, що у питанні коронавірусу є багато «білих плям» і самі вакцини ще будуть досліджуватися. Попри ймовірні побічні ефекти від щеплення, які можуть проявитися згодом, позитивний вплив вакцинації, наголошують, очевидний, адже він переважає небезпечні наслідки, які дає сама хвороба.