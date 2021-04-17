В Україні почали вакцинувати від COVID-19 співробітників системи органів МВС – Аваков

17 квітня в Україні почалася вакцинація від COVID-19 співробітників системи органів Міністерства внутрішніх справ. Загалом планують вакцинувати близько 800 тисяч осіб, заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«Першими вакцинуємо працівників, які найбільш контактують із населенням: гарнізони аеропортів Бориспіль і Жуляни, підрозділи НГУ у зоні ООС, працівники громадської безпеки, підрозділи патрульної поліції. Далі вакцинуємо усіх співробітників системи МВС: Нацполіцію, ДСНС, Нацгвардію, Прикордонну службу, Сервісні центри, вищі навчальні заклади, Експертну службу, співробітників МВС», – заявив Аваков.

Наступним етапом медики МВС будуть вакцинувати також родини співробітників МВС, додав він.

Міністр наголосив, що вакцинація від COVID-19 – це «виключно добровільна справа», але закликав співробітників зробити щеплення, «тому що це єдиний шлях до подолання пандемії», і пообіцяв вакцинуватися сам.

За даними МВС, вакцинація працівників системи міністерства буде здійснюватися препаратом CoronaVac, розробленим китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech, та Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech.

Як повідомили у Міністерстві охорони здоров’я, за останню добу в Україні проти COVID-19 вакцинували 13 044 людини. Загалом на 17 квітня вакциновано 445 861 людину. Більшість із них отримали одну дозу вакцини.