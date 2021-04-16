Щеплення вакциною від Pfizer/BioNTech почнуть 18 квітня, повідомив головний санітарний лікар – заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко у фейсбуці.

Він нагадав, що торговельна назва цієї вакцини Comirnaty.

«Щеплення вакциною Comirnaty розпочнеться вже 18 квітня із Київської області. З 19 квітня – по всій Україні. Нею в першу чергу щепитимуть персонал і мешканців будинків для літніх людей. Потім – працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників», – заявив Ляшко.

За його словами, у кожну з областей та в Київ розвезуть по 1170 доз. Разом з вакцинами перевозитимуть розчин для їхнього розведення, шприци та коробки для безпечної утилізації медичних відходів.

Вакцина виробництва Pfizer/BioNTech повинна зберігатися та транспортуватися за температури в межах від мінус 60 до мінус 80 градусів.

Для перевезення за результатами тендеру проектом «Безпечні та доступні ліки» (SAFEMed, USAID) обрали приватну логістичну компанію ТОВ «Фармасофт», додав Ляшко.

16 квітня в Україну прибули 117 тисяч доз вакцини Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech, які були безкоштовно надані в межах програми COVAX.

З початку кампанії вакцинації від COVID-19 в Україні першу дозу вакцини отримали 432 815 громадян. П’ять осіб уже отримали дві дози.