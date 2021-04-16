В Україні виявили 17 479 нових випадків COVID-19 – МОЗ

В Україні виявили 17 479 нових випадків COVID-19, повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов у фейсбуці.

За даними міністра, протягом доби в Україні госпіталізували 4 348 людей, одужали 12 054, летальних випадків – 438.

15 квітня в Україні здійснили 109 584 тестування, зокрема, 47 421 методом полімеразної ланцюгової реакції.

За час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 1 921 244 людини. Унаслідок викликаних хворобою ускладнень померли 39 036 пацієнтів.

За добу в Україні щеплення від COVID-19 зробили 13 520 людям. З початку кампанії вакцинації першу дозу вакцини отримали 432 815 громадян. П’ять осіб уже отримали дві дози.