COVID-19 по-чеськи: Леннон у масці й зростання попиту на канцелярські меблі

Вже понад рік коронавірус панує у світі, міняючи все: традиційний спосіб життя, порядок взаємовідносин, погляд на моральні цінності, ставлення до звичного щоденного оточення. Одне з найвідоміших аналітичних агентств Kantar взялося аналізувати ці зміни, які не помітити вже тяжко.

На думку фахівців, одна з перших і головних глобальних емоцій у ці нові коронавірусні часи, яка охопила понад 52 відсотки опитаних, це переляк, страх, непевність у тому, що станеться завтра. І в Празі не можна цього не помітити: безлюдне місто, якісь випадкові приїжджі блукають празьким Карловим мостом чи набережною Влтави, закрились театри, музеї, галереї, торговельні центри.

Не дивно, що вже 55 відсотків чехів заявили, що епідемія коронавірусу змінила спосіб їхнього життя, й число таких зростає.

Наприклад, чехи стали більше слухати радіо і дивитись телебачення, це передусім стосується дорослих людей. Але перемогу над радіо і ТБ все ж здобув інтернет, який, за даними Чеського статистичного інституту в Чехії, має понад 80 відсотків громадян.

Таким чином більша схильність чехів до проведення часу вдома має ще один результат: за даними агентства Ipsos, в період карантину зросла вага третини населення, чверть населення, зокрема, молодь, менше займається спортом.

У час закритих театрів, кіно і клубів значно зріс інтерес чехів до цифрових бібліотек. За період від листопада 2020 року до початку лютого цього року до Національної цифрової бібліотеки Чехії приєдналось ще 138 книгозбірень, послугами яких скористалось понад 210 тисяч відвідувачів.

Коронавірус «вигнав» із Чехії іноземних туристів, їхні місця швидко зайняли чехи, для яких за нижчі ціни стали більш доступними відомі курорти.

І ще одна коронавірусна новація – дистанційне навчання школярів. Більшість чеських учителі як позитивну рису навчання вдома виділяє той факт, що родичі отримали можливість чи не вперше побачити на власні очі, як виглядає навчальний процес.

Чехи також відзначають, що карантин позитивно вплинув на екологічне середовище, адже менше транспорту на вулицях, певне скорочення промислового виробництва проявились на навколишній природі: ліси, парки, лани переживають розквіт і чехи цим активно користуються. Природа в часах карантину – це ковток справді чистого повітря, до того ж за цією природною красою не треба далеко їхати, ця краса ось тут, за рогом.

Робота Home-Office

І ще одне важливе ноу-хау часів коронавірусу в Чехії: робота Home-Office, до якої закликають роботодавці й яка змінила спосіб життя десяткам тисяч чехів. Правда, як повідомляють ЗМІ, внаслідок цієї новації до рангу найпродаваніших, навіть часом дефіцитних товарів, потрапили комп’ютери, ноутбуки і навіть канцелярські меблі, зокрема, столи, стільці, полички, етажерки. Зате офісний куток у кімнаті вдома нині вже явище буденне.

В часах коронавірусу не кращі часи переживають чеські модельєри і модні салони, адже робота Home-Office внесла суттєву зміну до щоденного гардеробу. Першість здобув звичайний домашній одяг, наприклад, прості тренувальні штани, в яких зручніше, ніж у брюках, працювати вдома. І Скотт Стерпберг – засновник відомої фірми Entireworld – виробника тренувальних штанів, переконаний, що звичайний зручний щоденний одяг є «певною формою боротьби з епідемією коронавірусу, а не вишукані модні винаходи».

Чехія часів коронавірусу – це країна обережного спілкування людей в масках і респіраторах, це дезінфекційні засоби вдома, в метро і крамницях, а також всюдисущі кур’єри на велосипедах, які розвозять закуплені через інтернет товари і готові страви.

І ще один виразний знак коронавірусу в Чехії: в центрі Праги на острові Кампа на Влтаві на відомій серед туристів «Ленноновій стіні» хтось дбайливо одягнув на співака захисну маску. В період коронавірусу чехи дбають про тих, кого поважають і цінують, і з ким хочуть пережити ці тяжкі часи, щоб іти з ними далі.