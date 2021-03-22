Чехи відзначили день пам’яті жертв епідемії COVID-19

Близько 25 тисяч хрестів покрило сьогодні бруківку відомої Старомєстської площі у центрі Праги. Тисячі хрестів за тисячі жертв епідемії – такою є символічна згадка про тих чеcьких громадян, які не пережили епідемію.

З ініціативою провести акцію вийшла громадська організація «Мільйон хвилинок для демократії» (Milion chvilek pro demokracii). Її голова Бенджамін Ролл написав у твітер, що «багато людей померло даремно. Відповідальність несе влада загублених життів, яка дає першість своїм оборудкам перед своїми громадянами».

Також сьогодні опівдні в багатьох містах Чехії на пам’ять про жертви епідемії дзвонили у дзвони.

22 березня як день пам’яті жертв коронавірусу вибраний не випадково: рік тому, 22 березня 2020 року, у Чеській республіці померла перша людина, інфікована коронавірусом. За інформацією міністерства охорони здоров’я на сьогоднішній день епідемія COVID-19 забрала вже 24 810 життів.