Чехія: Земан вимагає відставки міністра охорони здоров’я через російську вакцину

Президент Чехії Мілош Земан вимагає від голови уряду відставки міністра охорони здоров’я Яна Блатни через російську вакцину від коронавірусної інфекції «Спутнік V». Міністр прагне дочекатися реєстрації препарату контрольними органами Європейського союзу, Земан вважає, що вакцину має допустити на ринок національна влада.

В інтерв’ю виданню Parlamentní listy Земан заявив, що вважає, що на ринок країни мають бути якомога швидше допущені російська і китайська вакцини. За його словами, не допускаючи препарати на ринок, Блатни і підпорядкована йому директорка Державного інституту з контролю за ліками Ірена Сторова відповідають за смерті громадян.

Блатни і Сторова вимагають, щоб препарати схвалила влада Євросоюзу. Донедавна президент сам підтримував таку позицію, зазначає Чеське інформаційне агентство. Тепер Земан наполягає, що дозвіл на використання має дати національний регулятор, як це сталося раніше в Угорщині та Словаччині.

Наприкінці лютого Земан в інтерв’ю каналу CNN заявив, що попросив вакцину «Спутнік V» в розмові з президентом Росії Володимиром Путіним. В інтерв’ю Parlamentní listy він наголосив, що Чехія отримала пропозицію виробляти препарат спільно з Німеччиною.

Чехія – одна з найбільш постраждалих від пандемії країн ЄС. У Чехії зафіксовано 1 мільйон 340 тисяч випадків зараження COVID-19, 22 147 громадян померли, система охорони здоров’я працює з максимальним навантаженням. Відставка міністра можлива, якщо її запропонує президенту голова уряду Андрей Бабіш. Земан збирається зустрітися з ним 22 березня.

9 березня голова Європейської ради Шарль Мішель звинуватив Москву і Пекін у використанні вакцин у пропаганді. За його словами, країни постачають препарати «в обмеженому обсязі», але широко розповідають про це світу. «Ми не будемо використовувати вакцини для пропаганди. Ми просуваємо наші цінності», – заявив Мішель.

Європейське медичне агентство зараз розглядає заявку на реєстрацію російської вакцини. В Угорщині вакцинація російським препаратом уже триває, до Словаччини він поставлений, однак вакцинація поки не розпочалася.

Статистика вакцинації показує, що реальні поставки препаратів з-поза меж ЄС залишаються на рівні, близькому до символічного. Крім того, рівень вакцинації населення в Росії та Китаї залишається меншим, ніж у Євросоюзі.