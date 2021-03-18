«Безпечно на дотик»: у чеському Ліберці трамваї обклеїли антимікробною плівкою, щоб зупинити поширення COVID-19

Ліберець, Чехія – Транспортники міста, що розташоване на півночі Чехії, вирішили у майже непомітний спосіб захистити громадян, які користуються громадським транспортом. Поручні трамваїв та автобусів обклеїли спеціальною плівкою, яка, в теорії, має зменшити шанси заразитися коронавірусом через дотик. Кореспонденти Радіо Свобода завітали до Ліберця, аби дізнатися, як працює плівка, на скільки вистачає її бактерицидних властивостей та як дорого обклеїти нею весь транспортний парк.

У транспортному депо Ліберця робота кипить – поручні одного із трамваїв якраз готують до обклеювання бактерицидною плівкою. Один із працівників показує кореспондентам Радіо Свобода, наскільки це просто та швидко.

«Ось так плівка виглядає – прості прозорі рулони. Відрізаємо потрібний нам шматок ножицями і клеїмо на місця, яких найчастіше торкаються пасажири. Перед цим поверхню потрібно продезінфікувати. Ось так – готово! Тепер спокійно можна триматися!» – розповідає та показує Йозей Нойман.

Із такою ініціативою до транспортників звернулися самі виробники плівки, які вже кілька років інсталюють її на ручки вхідних дверей, столи чи інші побутові предмети, через які можуть передаватися інфекції чи віруси.

«Нам здалося, що це дуже прогресивна ідея. Адже, попри локдаун, епідеміологічна ситуація в Чехії надто не покращується», – каже Радіо Свобода технічний директор транспортного підприємства у місті Ліберець Лудвік Лавічка.

Окрім пасивного захисту, плівка дозволила не витрачати час та ресурси на обов'язкову дезінфекцію озоном, розповів один із працівників депо.

«У тих вагонах, де ми вже наліпили плівку, ми не проводимо генеральну дезінфекцію. Щойно почався «ковід», нас зобов’язали оброблювати вагони додатково озоном, а поручні – засобом для дезінфекції. Нині в цьому немає потреби».

Як же працює «диво-плівка», Радіо Свобода вирішило дізнатися у представників компанії-виробника. З ними зустрічаємось в одному із торговельних центрів. Вони показово клеять шматок такої плівки на дерев’яний поручень і розповідають, які процеси відбуваються на поверхні із плівкою та без неї.

«Якщо доторкнутися до поверхні без плівки, на ній залишиться все, що було на моїй руці. Якщо ж я доторкнуся рукою, наприклад, із вірусом, до поверхні з плівкою, почнеться хімічна реакція і через годину його там майже не буде», – зазначив Радіо Свобода представник компанії виробника Петр Їндра.

За інформацією представників виробника, технологія працює так – на плівці є мікрокерамічні кульки цинку, які в реакції із повітрям знищують мембрани бактерій чи плісняви. У списку ж вірусів, від яких, за словами виробника, може захистити ця плівка, є COVID-19. Захисні ж властивості вона не втрачає, за інформацією виробника, протягом 4 років.

«Ми проводили тести саме на коронавірус у французькій лабораторії, де плівка і виробляється. В результаті експериментів, за годину на поверхні без плівки залишається приблизно 99% вірусу. З плівкою – всього 4%. Так, нині всі ці поверхні регулярно дезінфікуються, однак це відбувається лише кілька разів на день. У період між ними люди залишаються незахищеними. Достатньо секунди, аби ви доторкнулися до обличчя і вірус причепився».

У Ліберці ж курсує вже кілька трамваїв та автобусів, поручні яких обклеєні плівкою. Самі ж пасажири, для яких це нововведення майже не помітне, ставляться до такої ініціативи по-різному.

«Я часто користуюся громадським транспортом. Гадаю, що подібні рішення могли б допомогти знизити розповсюдження вірусу, зокрема зараз, коли ситуація в Чехії дуже нестабільна», – каже мешканець Ліберця Якуб.

«Не знаю, не думаю, що в цьому є велика різниця. Достатньо того, що транспорт дезінфікують, я особливо різниці не бачу», – зауважує пані Луція.

Обклеїти плівкою один трамвай коштує приблизно дві з половиною тисячі гривень. Транспортне депо Ліберця закупило пробну партію плівки, якої вистачить на 110 трамваїв та автобусів. Аби ж дізнатися, наскільки дієва ця плівка, за словами самих виробників, потрібно більше часу.

«Ми запропонували експеримент із громадським транспортом, щоб, у тому числі, дізнатися, наскільки ефективно у довшій перспективі плівка зможе допомогти сповільнити поширення коронавірусу. Нині ми ведемо переговори, зокрема, із празьким аеропортом, аби застосувати нашу технологію там», – розповів Радіо Свобода представник компанії виробника.

Через важку ситуацію із коронавірусом Чехія вже кілька тижнів перебуває під жорстким локдауном. Виїжджати зі своїх областей дозволено лише за поважних причин, діє комендантська година із 9-ї вечора до 5-ї ранку. А щоб потрапити до офісу, необхідний негативний тест на ковід. Щоденний приріст нових випадків COVID-19 поступово знижується, однак у лікарнях досі перебуває більш як 9 тисяч людей.