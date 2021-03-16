Представники духовенства вакцинувалися від COVID-19

Представники духовенства своїм прикладом вирішили закликати українців до вакцинації.

16 березня у Києві в Мистецькому арсеналі щеплення залишковими дозами препарату Covishield (AstraZeneca) отримали верховний архиєпископ Києво-Галицький, глава Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук), архімандрит Михайлійвського золотоверхого монастиря Лаврентій (Живчик), речник єврейської громади Києва Леонід Барац.

Процес вакцинації відбувався перед камерами журналістів: спочатку дози вакцин отримали медики, а потім – представники духовенства.

«Заява нашого предстоятеля, блаженнішого митрополіта Епіфанія полягає в тому, що церква не відкидає вакцинації, як засобу, який є можливий для вбереження від хвороби, для збереження здоров'я нації загалом і сьогоднішня участь представника Православної церкви України якраз є ілюстрацією того, що ця заява втілюється у життя», – розповів в коментарі Радіо Свобода архімандрит Михайлійвського золотоверхого монастиря Лаврентій (Живчик).

Немає жодних релігійних підстав для відмови від вакцинації, наголосив глава Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук). Він додав, що окремим документом Рада церков затвердила, що релігійних причин для відмови у вакцинації не існує.

А в коментарі Радіо Свобода він пояснив, як буде реагувати, якщо хтось говоритиме, що його тепер «чіпували».

«Це не має нічого спільного із наукою чи здоровим глуздом. Той, хто хоч трошки розуміє, що таке вакцина, той розуміє, що такі побоювання цілком безпідставні», – зазначив глава Української греко-католицької церкви.

Він додав, що є три принципи, які мають бути дотримані щодо вакцинації: добровільність, доступність та безпечність.

«Кожна людина повинна мати право, чи вакцинуватися, чи ні. Нікого неможна примусити бути здоровим», – додає він.

Усього в Україні, станом на 15 березня вакцину отримали 62083 людини.