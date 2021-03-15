AstraZeneca в осередді уваги: вакцинувати нею чи ні?

Усе нові країни відкладають щеплення проти COVID-19 вакциною розробки Оксфордського університету і британсько-шведської фірми AstraZeneca. Вони посилаються на можливі, хоча й достеменно не підтверджені, тяжкі побічні наслідки: в кількох людей із мільйонів вакцинованих нею виявили після щеплення потенційно небезпечні стани здоров’я. Але і розробник, і контрольні органи, і навіть Всесвітня організація охорони здоров’я наполягають: «після» не означає «внаслідок», і доки такий причинно-наслідковий зв’язок не доведений, підстав непокоїтися немає – реальні переваги використання вакцини перевищують імовірну небезпеку.

Тромбоемболія (перекриття тромбом) легеневої артерії, тромбоз глибоких вен або й тромбоцитопенія (зниження кількості тромбоцитів у крові, що збільшує небезпеку кровотеч) – такий перелік імовірних ускладнень закидають вакцині AstraZeneca як її потенційні побічні дії. Усі три стани можуть призвести до тяжких наслідків для здоров’я, а в деяких випадках і до смерті.

Про результати вивчення і про мало ймовірні зміни до чинних рекомендацій буде негайно повідомлено громадськості

І такі можливі побічні дії, за повідомленнями, зареєстрували в Данії й Норвегії. Крім того, про факти смерті прищеплених від проблем із кровообігом повідомляли в Італії й Австрії.

Тож низка країн приєдналася до Данії й Норвегії в тому, щоб тимчасово припинити застосування цієї вакцини. Останніми наразі, вже в другій половині дня 15 березня, стали відразу чотири країни – Іспанія, Франція, Німеччина й Італія.

Перед ними в Європі на такий самий крок пішли ввечері 14 березня також Нідерланди, які теж повідомили про виявлення таких станів у прищеплених, а попередніми днями – й Ірландія, Ісландія і Болгарія.

Іще низка країн тимчасово не прищеплює певними партіями цієї вакцини, щодо яких виникли сумніви, – такі, як Австрія, Люксембург, Румунія й три країни Балтії, до яких потрапили частини тих самих партій.

Крім того, схожі заходи остороги ухвалюють і деякі країни поза межами Європи – про це заявили, наприклад, Конго й Індонезія.

У всіх цих випадках ідеться не про відмову від вакцини, а лише про те, що її подальше застосування відкладають на певний час як запобіжний захід – до з’ясування, чи небезпечні стани здоров’я могли стати наслідком щеплення.

На сьогодні немає ніяких свідчень, щоб згадані інциденти могли бути спричинені вакциною. Важливо, щоб кампанії вакцинації тривали

Україна до країн, які припиняють щеплення цією вакциною, не приєднається. «Ми про це навіть не думаємо», – сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов в інтерв’ю агентству AFP. За його словами, в Україні не спостерігали таких побічних дій, які могли б привести до припинення щеплень цією вакциною.

Вакцина AstraZeneca, вироблена в Індії під торговельним найменуванням CoviShield, – на цей час єдина, яку використовують в Україні. Її вже отримали 500 тисяч доз. Але від початку вакцинації 24 лютого і станом на кінець дня 14 березня в Україні було нею прищеплено (тільки першою з двох необхідних доз) лише 53 тисячі 155 осіб, повідомили в МОЗ.

Ніяких доказів шкідливих наслідків поки немає

Тим часом ніяких даних про такий можливий причинно-наслідковий зв’язок на цей час немає. Про це вже заявляла днями Всесвітня організація охорони здоров’я. 15 березня вона знову заявила, що вивчає повідомлення про це, але ніяких доказів про такий зв’язок тим часом не знайшла.

Ми не хочемо, щоб люди панікували, і тим часом рекомендуємо, щоб країни продовжили щеплення вакциною AstraZeneca

«Як тільки ВООЗ буде мати повне розуміння цих подій, про результати вивчення і про мало ймовірні зміни до чинних рекомендацій буде негайно повідомлено громадськості», – сказав речник ВООЗ Крістіан Ліндмаєр агентству Reuters.

«На сьогодні ж немає ніяких свідчень, щоб згадані інциденти могли бути спричинені вакциною. Важливо, щоб кампанії вакцинації тривали, щоб ми могли рятувати життя і зупинити важкі захворювання, які спричиняє цей вірус», – наголосив речник ВООЗ.

Далі використовувати вакцину AstraZeneca закликала й чільний науковець ВООЗ Саумія Свамінатан. «Ми не хочемо, щоб люди панікували, і тим часом рекомендуємо, щоб країни продовжили щеплення вакциною AstraZeneca», – сказала вона 15 березня. І теж наголосила, говорячи про випадки, які викликали занепокоєння: «Натепер ми не знайшли зв’язку між цими подіями і вакциною».

Існують дуже обнадійливі свідчення, що у Великій Британії… немає ніякого зростання числа феномену тромбів

На тому, що між щепленням цією вакциною і проблемами з кровообігом немає ніякого зв’язку, наполягає й один із розробників препарату, Вакцинна група Оскфордського університету. Як заявив 15 березня в інтерв’ю радіо «Бі-бі-сі» її директор Андрю Поллард, існують «дуже обнадійливі свідчення, що тут у Великій Британії, де було застосовано більшість із доз (вакцини AstraZeneca – ред.) у Європі, немає ніякого зростання числа феномену тромбів».

Попереднього дня, 14 березня, на цьому ж наголосив і інший розробник вакцини, компанія AstraZeneca. За її даними, після аналізу наслідків застосування 17 мільйонів доз цієї вакцини в трьох десятках країн Європи, включно з Великою Британією, де її застосовують найбільше, було виявлено менш ніж 40 випадків тромбозу після щеплення.

Як наголосила чільна представниця компанії Анн Тейлор, така кількість цих випадків, про яку повідомили, після щеплення – «набагато нижча, ніж можна було б очікувати серед звичайного населення, що ці випадки стануться природним чином».

Також і Європейське агентство медпрепаратів, що відповідає, зокрема, за сертифікацію й безпеку таких препаратів, говорило про відсутність даних, які могли б свідчити про те, що вакцинація спричинює тромбози. Як мовилося в заяві агентства 11 березня, з приблизно 5 мільйонів прищеплених вакциною AstraZeneca в країнах Європейського економічного простору (тобто вже без Британії) станом на 10 березня було повідомлено про 30 таких випадків – а це «не вище, ніж пересічно серед населення».

У Європейському агентстві медпрепаратів не бачать ніяких проблем із продовженням кампанії вакцинації цією вакциною

Тож, як заявили в агентстві, його позиція полягає в тому, що переваги вакцини й далі переважують можливі ризики від її застосування, і її треба застосовувати й далі, поки триває розслідування тромбоемболітичних випадків.

Як очікують, найближчим часом Європейське агентство медпрепаратів виступить із новою заявою стосовно безпеки вакцини AstraZeneca. Саме на цю заяву нині чекає низка європейських країн, які припинили щеплення цією вакциною.

За оголошенням агентства, 16 березня воно знову «розглядатиме інформацію» щодо цієї вакцини, а на 18 березня скликає надзвичайне засідання, щоб «завершити розгляд зібраної інформації і ймовірні подальші дії».

А тим часом, повторив 15 березня чільний представник агентства Марко Кавальєрі, в ньому «не бачать ніяких проблем із продовженням кампанії вакцинації цією вакциною».

Після інших вакцин теж бувають тяжкі стани здоров’я

Крім того, оглядачі звертають увагу, що проблеми з потенційними тяжкими наслідками після щеплення, зв’язок яких із вакцинацією наразі не доведений, виникають і в випадку застосування інших вакцин.

Ми вважаємо, що … переваги від вакцинації з огляду на підвищення громадської безпеки значно більші, ніж можливі ризики від застосування вакцини AstraZeneca

Наприклад, за даними уряду Великої Британії, там було застосовано станом на 28 лютого приблизно 9,7 мільйона перших доз вакцини AstraZeneca і 10,7 мільйона перших доз вакцини Pfizer. І після застосування цих вакцин станом на той день було зареєстровано: тромбоемболії легеневої артерії – 13 випадків після AstraZeneca і 15 випадків після Pfizer; тромбозу глибоких вен – 14 випадків після AstraZeneca і 8 випадків після Pfizer; тромбоцитопенії – 12 випадків після AstraZeneca і 13 випадків після Pfizer.

Крім того, тромбози й інші порушення кровообігу є, поруч із ураженнями легень, одним із частих наслідків коронавірусного захворювання. Так що ймовірність отримати ці ускладнення значно більша в разі захворювання на COVID-19, ніж після (і зовсім не обов’язково внаслідок) щеплення від нього.

Реальні переваги більші за можливі ризики

Тож, коли одні країни йдуть на запобіжний крок і тимчасово зупиняють щеплення цією вакциною, інші переконані, що використовувати її треба й далі. Такої позиції дотримується, наприклад, Велика Британія, «батьківщина» цієї вакцини.

Так само вважають і в Польщі. «На цей час ми вважаємо, що … переваги від вакцинації з огляду на підвищення громадської безпеки значно більші, ніж можливі ризики від застосування вакцини AstraZeneca», – заявив на пресконференції 15 березня міністр охорони здоров’я країни Адам Недзельський.

Далі вірна цій вакцині й Канада. Як сказав журналістам 15 березня прем’єр-міністр цієї країни Джастін Трюдо, канадські експерти в галузі охорони здоров’я вважають, що всі застосовувані там вакцини, серед того й AstraZeneca, безпечні.

Канада закуповує цю вакцину в різних виробників, зокрема і в Інституту сироваток в Індії, який виробляє її під торговельним позначенням CoviShield – саме її на цей час використовують і в Україні.

А Таїланд, який минулого тижня після повідомлень із Європи теж припинив було використання цієї вакцини, знову повертається до неї. Як сказав 15 березня міністр охорони здоров’я країни Анутін Чанвіракун, багато країн підтвердили, що вакцина AstraZeneca не створює проблем із тромбами, і цю позицію підтвердили таїландські експерти. Тому її застосування поновлять уже 16 березня. Першими будуть прищеплені нею прем’єр-міністр Прают Чан-Оча і члени уряду.

Таїланд на цей час закуповує вакцину AstraZeneca, як і ще кілька китайських вакцин, але в червні має розгорнути її власне ліцензійне виробництво – і для себе, і для сусідніх країн.

Вакцина AstraZeneca, за повідомленнями, має дещо нижчу ефективність, ніж вакцини інших розробників. Але її вигодою є і режим зберігання – вона не потребує наднизьких температур, – і ціна: цю вакцину пропонують на ринку ненабагато дорожче від собівартості, по кілька доларів за дозу (яких потрібно загалом дві); всі інші наявні нині вакцини помітно дорожчі.