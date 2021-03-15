Зеленський: перше щеплення проти коронавірусу знижує ймовірність зараження на 65%

Перше щеплення проти коронавірусу знижує ймовірність зараження на 65%, повідомив президент України Володимир Зеленський під час селекторної наради.

«Треба пояснювати людям, що перше щеплення проти коронавірусу знижує ймовірність зараження на 65%. Тож шанси на зараження все одно залишаються. І лише після другої дози створюється повний захист від цієї небезпеки. Тому ми не мусимо забувати про маски навіть зараз, коли вакцинація вже триває», – зазначив Зеленський.

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що побічні ефекти виявляються лише у 0,8% щеплених, тяжких випадків не зафіксовано.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 1 467 548 осіб, одужали 1 226 007, летальних випадків 28 443.

Від початку кампанії вакцинації проти коронавірусної інфекції нового типу в Україні щеплення отримали 53 155 людей.