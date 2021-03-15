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15 березня 2021, Київ 11:02
Новини | Коронавірус

Число вакцинованих від COVID-19 упало в неділю до 2 тисяч ­– дані МОЗ

24 лютого в Україні розпочалася планова вакцинація від коронавірусної інфекції

Від початку кампанії вакцинації проти коронавірусної інфекції нового типу в Україні щеплення отримали 53 155 людей, повідомило Міністерство охорони здоров’я зранку 15 березня.

За останню добу першою дозою вакцини Covishield були щеплені 2 018 людей (це на півтори тисячі менше, ніж у суботу, 13 березня), ідеться в повідомленні.

Найбільша кількість щеплених 14 березня – на Донеччині (260). За весь період кампанії найбільше щеплень зробили в Донецькій області (5044), найменше – в Чернігівській області (1006).

Вакцинація від коронавірусу: як це відбувається в Україні (відео)
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Вакцинація від коронавірусу: як це відбувається в Україні (відео)

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24 лютого в Україні розпочалася планова вакцинація від коронавірусної інфекції.

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