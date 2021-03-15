Від початку кампанії вакцинації проти коронавірусної інфекції нового типу в Україні щеплення отримали 53 155 людей, повідомило Міністерство охорони здоров’я зранку 15 березня.

За останню добу першою дозою вакцини Covishield були щеплені 2 018 людей (це на півтори тисячі менше, ніж у суботу, 13 березня), ідеться в повідомленні.

Найбільша кількість щеплених 14 березня – на Донеччині (260). За весь період кампанії найбільше щеплень зробили в Донецькій області (5044), найменше – в Чернігівській області (1006).

24 лютого в Україні розпочалася планова вакцинація від коронавірусної інфекції.