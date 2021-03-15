Нідерланди зупинили використання вакцини AstraZeneca щонайменше на два тижні

Нідерланди оголосили про зупинення використання антикоронавірусної вакцини AstraZeneca щонайменше до 29 березня – через занепокоєння серйозними побічними ефектами. Це сталося після того, як фірма-розробник, AstraZeneca, заявила, що не має даних про збільшення ризику утворення тромбів після вакцинації.

Уряд Нідерландів заявив, що ухвалене 14 березня рішення базується на повідомленнях Данії та Норвегії про можливі побічні ефекти. Троє медичних працівників у Норвегії, які нещодавно отримали вакцину, проходили стаціонарне лікування через кровотечі, згустки крові та низький вміст тромбоцитів, повідомили норвезькі органи охорони здоров’я 13 березня.

Рішення Нідерландів ухвалене після аналогічних дій Ірландії 14 березня. В Італії північний регіон П’ємонт оголосив, що припинить використання партії вакцини AstraZeneca через смерть учителя після вакцинації. Регіон очікує на результати перевірок зв’язку між цією смертю та щепленням, повідомила влада П’ємонту.

Вакцинація в Україні наразі здійснюється препаратом Covishield, базованим на розробці AstraZeneca. В Україні про якісь побічні ефекти використання цієї вакцини наразі не повідомляли.