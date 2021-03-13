Яценюк прокоментував становище з вакцинацією в Україні

Колишній прем’єр-міністр України, лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода прокоментував становище з вакцинацією проти COVID-19 в Україні.

Коментуючи в «Суботньому інтерв’ю» те, що вакцинація в Україні почалася дуже пізно і що в країні сильні позиції супротивників вакцинації, він закликав через нестачу вакцин в Україні звернутися з проханням про допомогу до США.

«Європейці допомагають. Це перше. А друге: я вважаю, що це повинно бути одним із ключових пунктів зараз прохання нашого до американців. Я розумію, що в американців зараз у самих дуже складна ситуація. Вони вакцинували 19%. Тобто кожен п’ятий американець вакцинований. Я розумію, що там не вистачає цих вакцин, що це глобальна проблема. Але я так само розумію, що з американцями можна домовитися, хоча б 5 мільйонів вакцин отримати. Ну, це можна зробити», – вважає Яценюк.

Крім того, сказав політик, він читав дослідження: «де вищий рівень у країнах достатку і освіти, там вищий рівень людей, які хочуть вакцинуватися, і з точністю до навпаки: де нижчий рівень достатку і де нижчий рівень освіти, там жахливі антивакцинаційні настрої».

«Тобто тут ще й у цьому питанні був втрачений час. У вас не те, що вакцин немає – у вас навіть якщо вакцина й з’являється, ви не переконали народ України в тому, що треба вакцинуватися», – закинув він чинній владі України.

«І тут у мене претензія до всіх політиків і з опозиційного, і з провладного табору. Ви якщо заявляєте про те, що не треба вакцинуватися, так ви просто Україну підриваєте. Ми програємо глобальну конкуренцію. Чому зараз американці і європейці так швидко всіх вакцинують? По-перше, вони зберігають життя людей, по-друге, вони зберігають економіку – люди виходять на роботу, створюють додану вартість, йде конкуренція. А якщо у нас люди хворіють і вмирають, не виходять на роботу і не здатні відновлювати економіку, що відбувається?» – сказав Яценюк.

За його словами, хоча сам він перехворів на COVID-19, але після консультацій із медиками він обов’язково в певний час зробить собі вакцинацію. «І раджу всім це робити. Не слухайте ці дурниці, які вам розповідають!» – наголосив він.

На запитання про можливість його публічної вакцинації Яценюк відповів: «З екрану телевізора це повинні робити і влада, і всі інші. Якщо я допоможу когось переконати вакцинуватися, то я, звичайно, це зроблю».

В Україні кампанія щеплення проти COVID-19 почалася 24 лютого. Станом на кінець дня 12 березня, як повідомили в Міністерстві охорони здоров’я, в Україні від початку кампанії прищеплено 47 тисяч 541 особу, всі тільки першою дозою вакцини з двох необхідних. Щеплення роблять тим часом лікарям і військовим. Також станом на кінець дня 12 березня до листа очікування безплатної вакцинації від COVID-19 записались 241 тисяча 277 людей, повідомили в МОЗ.

При цьому в Україні поширюються настрої проти вакцинації від COVID-19 – чи то проти таких щеплень взагалі, чи то проти вакцини CoviShield, що є торговельною маркою вакцини Oxford/AstraZeneca, виробленої в Індії, і є єдиною, яка на цей час застосовується в Україні.