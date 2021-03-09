Які проблеми мають ті, хто навіть легко перехворів COVID-19? Дослідження

Дослідники з Каліфорнії проаналізували історію хвороби 1407 пацієнтів, які перехворіли COVID-19, але не потребували госпіталізації протягом перших 10 днів після діагностування інфекції. Які ж результати дослідження?

Задишка, біль у грудях, кашель, біль у животі та нудота – на ці та інші симптоми скаржилися 27% досліджуваних і через 60 днів після інфікування, повідомляється у попередніх результатах дослідження, опублікованих на сайті MedRxiv.

Довгострокові проблеми виникли у всіх вікових групах, наголосили дослідники. «Із 34 дітей, чиї історії хвороби досліджувалися, 11 зіткнулися із довгостроковими симптомами», – наводить The New York Times слова співавторки дослідження Мелісси Пінто.

Тривалі симптоми коронавірусу є важливим фактором громадського здоров‘я, а правил діагностики та управління цим немає, зауважили дослідники.

Вони рекомендують глибше дослідити цю тему: «необхідні додаткові дослідження фізичного, ментального та емоційного впливу коронавірусу на тих, хто переніс COVID-19 і страждає від довготривалих симптомів».

Що робити?

У Інституті молекулярної біології і генетики України заявили про позитивні результати першого етапу клінічних досліджень з лікування важкої коронавірусної пневмонії стовбуровими клітинами.

У дослідженні брали участь 13 пацієнтів (чоловіки віком від 36 до 73 років) із двобічною пневмонією, сатурацією нижче 93 відсотків та тяжким перебігом хвороби.

Як зазначили в інституті, вже на другий тиждень після введення стовбурових клітин повністю відновилися легені у чотирьох з 13 пацієнтів.

«На 24-ий тиждень у пацієнтів за результатами КТ відзначаємо позитивну динаміку відновлення легень, тільки один пацієнт має ознаки фіброзування в одній долі однієї легені», – мовиться у повідомленні.

У контрольній групі з 15 пацієнтів, які не отримували клітинної терапії, одна людина померла, у семи виникли прояви фіброзування легень на восьмий тиждень.

«Ці дані дозволяють стверджувати, що на сьогодні застосування мезенхімальних стовбурових клітин є перспективним методом боротьби з фіброзним переродженням тканини легень внаслідок пневмонії, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», – розповів старший науковий співробітник Інституту молекулярної біології і генетики НАНУ, кандидат біологічних наук Володимир Шаблій.

В Україні за добу 8 березня виявили 3 261 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 160 дітей та 54 медпрацівники, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За минулу добу госпіталізували 1 837 людей, 975 людей одужали, померли 76.

Протягом доби провели 18 207 тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (460), Івано-Франківській (433), Чернівецькій (409), Львівській (351) областях а Києві (201).

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 410 061 людей, 27 204 людини померли.

В Україні розпочалася кампанія кампанія із вакцинації проти COVID-19/