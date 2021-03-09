Палата представників США незабаром розгляне сенатський законопроєкт про допомогу через COVID-19 

Палата представників США до 10 березня розгляне сенатський варіант пакету допомоги від COVID-19 на суму 1,9 трильйона доларів, запропонованого президентом Джо Байденом.

Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі заявила 8 березня, що час голосування в палаті представників «залежить від того, коли ми отримаємо документ від Сенату».

Вона додала, що Палата представників розгляне це питання не пізніше ранку 10 березня.

Документ на 628 сторінок є одним з найбільших економічних заходів США з 1960-х років.

Байден робить ставку на те, що уряд може використовувати його план допомоги в розмірі 1,9 трильйона доларів не тільки для того, щоб зупинити пандемію і кризу безробіття, але і для вирішення проблем бідності, нерівності тощо.

Демократи прагнуть ухвалити закон до 12 березня, коли закінчиться термін дії розширеної допомоги з безробіття.

Сенат схвалив свою версію законопроєкту, але він скасував або урізав деякі положення, включені в закон Палати представників, який збільшив федеральну мінімальну заробітну плату до 15 доларів за годину і продовжив розширену допомогу з безробіття до 29 серпня.

Тепер, коли він пройшов Сенат, документ має бути знову схвалений Палатою представників, перш ніж його можна буде відправити на стіл Байдена для підпису як закон. Демократи мають незначну більшість в Палаті представників, а це означає, що вони не зможуть витримати велику кількість голосів проти законопроєкту.