У США через коронавірус померли майже пів мільйона людей

Смертність від коронавірусу в США наблизилася до 500 тисяч на тлі кампанії з вакцинації, що набирає обертів в країні. Кількість випадків захворювання останнім часом продовжує знижуватися.

За даними Університету Джонса Гопкінса, кількість померлих від COVID-19 в США за попередню добу досягла 498 880 осіб. Загальна кількість померлих наближається до 2,5 мільйона, хоча вважається, що реальне число загиблих значно вище.

Представники влади у сфері охорони здоров’я попереджають, що пандемія далека від завершення. Особливе занепокоєння викликають нові штами.

Тим часом у Німеччині часткова ізоляція з листопада допомогла знизити кількість хворих за останні тижні. Але на статистику негативно впливає більш заразний британський штам вірусу, на який припадає близько 22 відсотків інфекцій. 10 із 16 земель Німеччини планують відновити відкриття шкіл з 22 лютого. Як і всюди в ЄС, кампанія з вакцинації в Німеччині почалася не надто стрімко через проблеми з поставками.

У Сполученому Королівстві уряд планує вакцинувати кожного дорослого громадянина до кінця липня. Наразі понад 17 мільйонів людей у Великобританії отримали свою першу дозу вакцини, або майже кожен третій дорослий. Очікується, що 22 лютого прем’єр-міністр Борис Джонсон оголосить «дорожню карту» щодо пом’якшення наслідків останнього карантину в країні.

Австралія сьогодні почала свою масову програму з вакцинації проти COVID-19, серед перших – медичний персонал і літні люди. Кораїна значною мірою уникнула великої кількості інфекцій і смертей у порівнянні з іншими розвиненими країнами, бо закрила вчасно кордони, ввела обмеження і жорсткий контроль.

Наразі по всьому світу введено понад 205 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу, але 92% з цього числа – в країнах з високим або вищим за середній рівнем доходу.