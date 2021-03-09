В Україні виявили понад 3 тисячі нових випадків COVID-19 за добу

В Україні за останню добу виявили 3 261 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 160 дітей та 54 медпрацівники, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За минулу добу госпіталізували 1 837 людей, 975 людей одужали, померли 76.

Протягом доби провели 18 207 тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (460), Івано-Франківській (433), Чернівецькій (409), Львівській (351) областях а Києві (201).

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 410 061 людей, 27 204 людини померли.