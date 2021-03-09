У Естонії оголосили локдаун через «британський» штам коронавірусу

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас оголосила про запровадження на місяць локдауну, щоб зупинити поширення штаму коронавірусу, який вперше виявили у Великій Британії.

«Ситуація з COVID-19 в Естонії надзвичайно критична. З цим потрібно швидко розібратися. Ми вирішили закрити країну, наскільки це можливо», – заявила вона у телезверненні 8 березня.

Прем’єрка наголосила, що таким чином влада сподівається зменшити контакти та розірвати ланцюжок зараження.

Майже всі школи переведуть на дистанційне навчання, ресторани, кафе і торгівельні точки будуть закриті. Працюватимуть лише магазини, які торгують товарами першої необхідності.

Вважаються, що «британський» штам коронавірусу заразніший, ніж звичайний. Естонські ЗМІ минулого тижня процитували недавнє дослідження, яке показує, що на цей варіант припадає близько 13 відсотків коронавірусних інфекцій в країні.

В Естонії з населенням 1,9 мільйона людей один з найвищих показників інфікування в Європі.

З 23 лютого кожен день реєструють понад 1000 нових випадків.

З початку пандемії в Естонії зареєстровано понад 76 тисяч випадків інфікування коронавірусом, померли 667 людей.