В Україні зафіксували «британський» штам коронавірусу – Ляшко

В Україні зафіксували «британський» штам коронавірусної інфекції COVID-19, повідомив головний санітарний лікар – заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Сьогодні Інститут епідеміології та інфекційних захворювань ім. Громашевського виявив 2 мутовані коронавіруси з генетичними характеристиками, які відповідають «британському» варіантові. Мутацію виявили у відібраних 2 тижні тому зразках на території Івано-Франківська», – сказав Ляшко.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 374 762 людини, 26 591 людина померла. В Україні за останню добу виявили 10 057 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19