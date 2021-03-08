Чи буде Європа використовувати російську вакцину «Спутнік V»?

У той час як Європейське агентство лікарських засобів почало розгляд подання на ліцензування російської вакцини від коронавірусу в межах ЄС, у Європі лунають суперечливі заяви щодо її застосування.

Французький міністр з європейських справ Клемент Бон закликав уряди 27-ми країн організації не використовувати російську вакцину до того, як її затвердить Європейське агентство лікарських засобів.

В інтерв’ю радіостанції RTL 5 березня міністр застеріг, що неузгодженість у цьому питанні розколює ЄС.

«Це створило б проблему щодо солідарності і становило б загрозу для здоров’я, бо російська вакцина ще не дозволена у Європі», – цитує французького міністра агентство Reuters.

Ми дивуємося, чому Росія теоретично пропонує іншим мільйони і мільйони доз, але при цьому недостатньо вакцинує своє населення?

Тим часом член ЄС - Угорщина вже скористалася правом окремо дозволяти медикаменти на своїй території і застосовує російську та китайську вакцини, а сусідня з нею Словаччина отримала першу партію з вакцини з Росії, готуючись почати щеплення неї своїх громадян.

В межах ЄС зараз офіційно дозволено використання трьох вакцин від коронавірусу: Pfizer, Moderna та AstraZeneca, і Європейське агентство лікарських засобів перевіряє подання ще кількох інших європейських та американських виробників вакцин.

Початок програми вакцинації у ЄС наприкінці минулого року позначився затримками і повідомленнями, що деякі фармацевтичні компанії не встигають забезпечити обіцяну кількість доз.

Але в Брюсселі неодноразово наголошували, що виконавчий орган організації, Європейська комісія, закупила і замовила понад 2 мільярди доз вакцин, чого має буде більш ніж достатньо для щеплення усіх 440 мільйонів громадян.

Президентка Єврокомісії Урзула фон дер Ляєн 17 лютого наголосила, що подання російських виробників вакцини у Європейському агентстві лікарських засобів повинно «пройти через увесь процес перевірок, як і будь яка інша вакцина».

Чільні представники ЄС досі не оголошували планів закуповувати російську вакцину у межах спільної програми навіть у разі її ліцензування, хоча зацікавлення російським препаратом висловили також у Чехії та в Австрії.

Натомість фон дер Ляєн озвучила застереження стосовно того, чому Росія прагне поширення російської вакцини в ЄС.

«Загалом я мушу сказати, що ми дивуємося, чому Росія теоретично пропонує іншим мільйони і мільйони доз, але при цьому недостатньо вакцинує своє населення?» – сказала вона.

Виконавчий директор російського державного інвестиційного фонду Кирило Дмитрієв, який вклав гроші у розробку вакцини «Спутнік V», заявив, що розглядає вакцину як «міст між Росією та Європою».

Він також схвально відгукнувся про Німеччину, Францію, Італію та Австрію, назвавши «прагматичним» підхід тих країн до можливого застосування російської вакцини.

Деякі країни остерігаються, що Росія, а також Китай використовують експорт вакцин від COVID-19, як один з важелів для проштовхування геополітичних інтересів.

Український уряд минулого місяця відкинув можливість застосування російських вакцин назвавши «Спутнік V» «гібридною зброєю» у російській агресії проти України.