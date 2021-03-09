В Україні за добу від коронавірусу вакцинували 1,2 тисячі людей – МОЗ

В Україні минулої доби від коронавірусу вакцинували 1 171 людину. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом від початку кампанії з вакцинації першу дозі щеплення отримали 19 118 людей.

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов висловлював сподівання, що до кінця минулого або початку поточного тижня медична система країни вийде на показник 10 тисяч вакцинацій за добу.

24 лютого в Україні розпочалася планова вакцинація від коронавірусної інфекції.

Як повідомив напередодні очільник МОЗ Максим Степанов, в Україні на безкоштовну вакцинацію від коронавірусу записалися понад 155 тисяч людей.