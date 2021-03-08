Вакцинацію від коронавірусу в Україні зробили майже 18 тисяч людей

В Україні за минулу добу щеплення від коронавірусу зробили 910 людей із загального числа від початку кампанії з вакцинації у 17 947 оcіб.

За даними Міністерства охорони здоров’я, найбільшу кількість щеплень 7 березня провели у Донецькій області – 240.

Вакцинацію в Україні напередодні здійснювали 29 мобільних бригад з імунізації, додали в МОЗ.

24 лютого в Україні розпочалася планова вакцинація від коронавірусної інфекції.

Як повідомив напередодні очільник МОЗ Максим Степанов, в Україні на безкоштовну вакцинацію від коронавірусу записалися понад 155 тисяч людей.