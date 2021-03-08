В Україні виявили 5 572 нових випадки COVID-19 – МОЗ

В Україні за останню добу виявили 5 572 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 309 дітей та 123 медпрацівники, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За минулу добу, за його словами, шпиталізували 2 136 людией, 1 734 людини одужали, померли – 106.

Протягом доби провели 23 227 тестувань, зокрема, методом ПЛР – 15 115.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (578), Житомирській (570), Івано-Франківській (508), Львівській (507) та Чернівецькій (447) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 406 800 людей, одужало – 1 198 254; померли – 27 128.