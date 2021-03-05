Опитування: 56% українців за «жорсткий» карантин, якщо хворих на COVID-19 суттєво побільшає

Якщо захворюваність на COVID-19 в країні суттєво зросте, 56% українців кажуть, що не проти запровадження «жорсткого» карантину. Про це йдеться в опублікованому дослідженні соціологічної групи «Рейтинг».

«56% підтримують запровадження «жорсткого» карантину, якщо захворюваність на коронавірус суттєво зростатиме. 41% – протилежної думки. Дві третини підтримують закриття ресторанів, кафе та кінотеатрів на час локдауну. 58% не заперечують проти закриття спортзалів, 52% – шкіл, 47% – дитсадків. Натомість майже 80% проти зупинки міжміського та міського громадського транспорту», – йдеться в дослідженні.

Крім того, 45% опитаних вважають, що найбільшу відповідальність за своєчасну вакцинацію населення несе міністр охорони здоров’я. 22% покладають відповідальність на президента, по 10-11% – на парламент та головного санітарного лікаря, 5% – на прем’єр-міністра.

Опитування проходило 2-3 березня методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед повнолітнього населення (1500 респондентів) у всіх регіонах, крім окупованих територій.