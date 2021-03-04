Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє про третю хвилю захворюваності на COVID-19 і допускає новий жорсткий карантин.

«Потрібно усвідомити, що почалася третя хвиля пандемії коронавірусу в Україні… Якщо ситуація буде погіршуватись, якщо ми будемо бачити, що медицина не справляється, то мабуть у нас не буде іншого виходу, ніж запровадження жорсткого карантину такого типу, який ми уже переживали. Я б дуже цього не хотів», – сказав Шмигаль під час звіту уряду за перший рік роботи.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 374 762 людини, 26 591 людина померла. В Україні за останню добу виявили 10 057 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19