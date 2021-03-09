ОП: у «червоній» зоні перебуває 4 області України, ще 10 – близькі до червоного рівня

«Червоний» рівень епідемічної небезпеки запроваджений нині в чотирьох областях України: це Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська й Житомирська області, майже 10 областей перебувають у «помаранчевій» зоні й близькі до червоного рівня, повідомив 9 березня на селекторній нараді в Офісі президента прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, за попередній тиждень, якщо порівняти з позаминулим, збільшилася кількість госпіталізацій хворих на коронавірусну хворобу – майже 21 тисяча проти 17 600. На сьогодні зайнято 29 573 ліжка. Загалом під COVID-19 виділено 70 157 ліжок, з яких 60 тисяч забезпечені киснем, додав голова уряду. Зросла також кількість зайнятих реанімаційних ліжок – з 1,5 тисячі до 2 тисяч. Це означає, що кількість тяжких випадків збільшується, констатував Шмигаль.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив про необхідність збільшити темпи вакцинації в Україні. Для цього він запропонував залучити мобільні бригади й ресурси інших відомств, окрім МОЗ, і ретельніше реагувати на випадки дезінформації про щеплення.

«Найправильнішою відповіддю на сьогоднішнє зростання кількості хворих на коронавірусну інфекцію є вакцинація, а не локдаун. Саме це є рішенням, щоб не було більшого приросту хворих. Ми наближаємося до середини березня і маємо надати більше можливостей людям отримати перші дози вакцини, особливо якщо вони працюють на передовій боротьби з коронавірусом», – сказав Зеленський.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов звернув увагу на необхідність тіснішої співпраці з головами ОДА. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що відомство підготувало 50 мобільних бригад, які допоможуть взяти участь у проведенні вакцинації.

З 24 лютого в Україні почав діяти адаптивний карантин, що триватиме до 30 квітня 2021 року. Він передбачає запровадження рівнів епідеміологічної безпеки: «зелений», «жовтий», «помаранчевий» та «червоний».

У «червоній зоні» діятимуть ті ж обмеження, які існували під час посиленого карантину в січні.