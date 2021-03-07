«Укрзалізниця» припиняє продаж квитків у «червоне» Закарпаття

«Укрзалізниця» з 8 березня припиняє продаж квитків на поїзди до Закарпаття, оскільки регіон було віднесено до «червоної» карантинної зони.

Також буде обмежено висадку та посадку пасажирів з уже придбаними квитками на дати після 9 березня включно.

«Наголошуємо, що до 8 березня включно усі пасажири з придбаними квитками зможуть без перешкод виїхати або ж дістатися Закарпаття залізницею», – мовиться у повідомленні.

В «Укрзалізниці» зазначили, що готові призначити спеціальні рейси, щоб вивезти з регіону 2100 людей з квитками на час дії карантинних обмежень.

5 березня місцева влада повідомила, що на територіях населених пунктів Закарпатської області, де склалася складна епідемічна ситуація з COVID-19, запровадять додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи.

З 24 лютого в Україні почав діяти адаптивний карантин, що триватиме до 30 квітня 2021 року. Він передбачає запровадження рівнів епідеміологічної безпеки: «зелений», «жовтий», «помаранчевий» та «червоний».

У «червоній зоні» діятимуть ті ж обмеження, які існували під час посиленого карантину в січні.