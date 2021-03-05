У частині населених пунктів Закарпаття посилюють карантин

На територіях населених пунктів Закарпатської області, де склалася складна епідемічна ситуація з COVID-19, запровадять додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи, повідомила Закарпатська обласна держадміністрація.

За повідомленням, рішення про це ухвалили 5 березня на регіональному засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Яких саме населених пунктів воно стосується і від якої дати починає діяти – не вказано.

В ОДА повідомили, що у регіоні фіксують зростання числа осіб, які мають підтверджений діагноз коронавірусної інфекції. За минулу добу медики діагностували у 748 закарпатців COVID-19.

«Ситуація в області критична, лікарні заповнені на 81%. Враховуючи тенденцію останніх днів у наших медичних закладах не залишиться жодного вільного ліжка. Попереду вихідні. Нам терміново потрібно розірвати цей ланцюг інфікування», – заявив голова ОДА Анатолій Полосков.

Згідно з рішенням, зокрема, обмежують:

роботу закладів громадського харчування (окрім адресної доставки та замовлення на виніс);

приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах, в інших закладах розважальної діяльності;

приймання відвідувачів закладами культури і проведення культурних масових заходів;

діяльність непродовольчих ринків;

відвідування закладів освіти незалежно від форми власності її здобувачами, крім здобувачів закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів освіти та учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти.

Про інші обмеження читайте тут.

З 24 лютого в Україні почав діяти адаптивний карантин, що триватиме до 30 квітня 2021 року. Він передбачає запровадження рівнів епідеміологічної безпеки: «зелений», «жовтий», «помаранчевий» та «червоний».

У «червоній зоні» діятимуть ті ж обмеження, які існували під час посиленого карантину в січні.