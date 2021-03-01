З 28 березня поїзди сполученням «Київ-Маріуполь» прибуватимуть майже на годину раніше – Криклій

Вже цього місяця «Укрзалізниця презентує» оновлений розклад курсування пасажирських поїздів, відповідно до якого значно оптимізується рух поїзда сполученням «Київ-Маріуполь» (№9/10 «Приазов’я»), повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, з 28 березня потяги за цим маршрутом прибуватимуть раніше на 57 хвилин у південно-східному напрямку та на 49 хвилин – у північно-західному напрямку.

«Завдяки оптимізації руху на ділянці Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь шляхом перекладення нитки графіку з ділянки Запоріжжя-Федорівка-Комиш-Зоря на ділянку Запоріжжя-Пологи-Комиш-Зоря, компанії вдалося на 62 км скоротити маршрут руху поїзда Київ-Маріуполь. Вже з 28 березня поїзди за цим напрямком прибуватимуть майже на 1 годину раніше. Сподіваємося, що у відповідь регіональна влада докладе всіх зусиль для компенсації УЗ пільгових перевезень», – сказав Криклій.

Крім того, за його словами, найближчим часом «Укрзалізниця» оптимізує ділянку руху Дніпро-П’ятихатки-Миронівка-Київ.

Раніше керівництво «Укрзалізниці» заявляло, що у 2021 році інвестує понад 14 млрд грн власних коштів у виробництво та інфраструктуру. Зокрема, власні кошти перевізник планує інвестувати в інфраструктурні ділянки, де існують обмеження швидкості до 20 км на годину.