В «Укрзалізниці» анонсують скорочення в центральному офісі і набір на виробничі професії

«Укрзалізниця» в рамках реформування структури та оптимізації посад управлінського персоналу скоротить майже третину штату центрального офісу, повідомив голова правління компанії Володимир Жмак.

«Кого ми оптимізуємо? Скажу на прикладі центрального офісу «Укрзалізниці» в Києві: ми оптимізуємо 700 з 2500 штатних посад працівників центрального офісу. Ми ліквідуємо посади 13 функціональних директорів та 14 підрозділів. Було багато дублювання, було багато незрозумілого функціоналу. Ми починаємо з себе», – цитує сайт УЗ керівника компанії.

Жмак заявив, що скорочень робітничих професій не буде.

«Виробничі професії не будуть оптимізуватись. Навпаки, зараз ми комплектуємо штат тих підрозділів, які займаються виробничою діяльністю», – сказав він.

«Укрзалізниця» є національним перевізником вантажів та пасажирів.