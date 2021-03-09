50 військових виявили бажання пройти вакцинацію. Надалі вони повертаються на лінію зіткнення, де продовжать захист територіальної цілісності України. 24 лютого в Україні розпочалася планова вакцинація від коронавірусної інфекції. Як повідомив напередодні очільник МОЗ Максим Степанов, в Україні на безкоштовну вакцинацію від коронавірусу записалися понад 155 тисяч людей.
Військових вакцинують неподалік фронту – відео
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