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09 березня 2021, Київ 18:32
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Військових вакцинують неподалік фронту – відео

Військових вакцинують неподалік фронту – відео
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Військових вакцинують неподалік фронту – відео

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В Авдіївці Донецької області пройшов черговий етап вакцинації військових, які нині тримають лінію оборони неподалік Донецька.

50 військових виявили бажання пройти вакцинацію. Надалі вони повертаються на лінію зіткнення, де продовжать захист територіальної цілісності України. 24 лютого в Україні розпочалася планова вакцинація від коронавірусної інфекції. Як повідомив напередодні очільник МОЗ Максим Степанов, в Україні на безкоштовну вакцинацію від коронавірусу записалися понад 155 тисяч людей.

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