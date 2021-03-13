Щеплення від COVID-19 в Україні отримали понад 47,5 тисяч людей – МОЗ

Станом на 13 березня щеплення від COVID-19 в Україні отримала 47 541 людина, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

«За минулу добу в Україні проти COVID-19 було щеплено 9304 особи. З них вакциновано 1 дозою – 9304 людини, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 0 осіб... За 12 березня 2021 року було зроблено на 445 щеплень більше, ніж за попередню добу. Вакцинацію здійснювала 161 мобільні бригади з імунізації», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, найбільшу кількість щеплень за 12 березня провели у Київській області – 690 щеплень, а за весь період кампанії вакцинації лідером є Донеччина – 4654 щеплень.

24 лютого в Україні розпочалася планова вакцинація від коронавірусної інфекції.