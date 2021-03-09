Степанов незадоволений темпами вакцинації в Україні

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що його не влаштовують темпи вакцинації українців від коронавірусу. Про це він говорив під час щоденного брифінгу.

«Відразу можу наголосити, що мене не влаштовують ці цифри. Я інше ставив завдання щодо темпів вакцинації... Можу сказати, що на кінець минулого тижня ми повинні були вже вийти на 10 тисяч осіб на добу, яких ми повинні були вакцинувати. І далі збільшуючи цю кількість. Як бачимо, ми вийшли на трішечки більше ніж 3 тисячі», – зазначив міністр.

Степанов наголосив, що сьогодні проведе селекторну нараду, в якій братимуть участь голови обласних державних адміністрацій, керівництво офісу президента, і директори департаментів охорони здоров’я, які є координаторами на місцях щодо питання вакцинації.

24 лютого в Україні розпочалася планова вакцинація від коронавірусної інфекції.

За даними МОЗ, минулої доби в Україні від коронавірусу вакцинували близько 1,2 тисячі людей, попередньої – 910. Загалом на сьогодні щеплення отримали 19 118 людей.