У Євросоюзі заявляють про помилки в стратегії вакцинації

Європейський союз, можливо, припустився помилки у вакцинації населення країн-членів Євросоюзу від коронавірусної інфекції, визнав заступник голови Єврокомісії Франс Тіммерманс.

В інтерв’ю німецькому виданню Tagesspiegel він зазначив, що помилки могли допустити як органи влади ЄС, так і окремі держави. При цьому Тіммерманс закликав дочекатися кінця епідемії, щоб повною мірою оцінити, чого було більше – помилок або правильних рішень.

Кілька політичних сил у Європі і деякі країни ЄС критикують обраний Єврокомісією підхід до вакцинації, згідно з яким закупівля і розподіл вакцин здійснюється Брюсселем централізовано, а можливість самих держав закупити вакцини в обхід Єврокомісії обмежена. Напередодні лідери шести країн (Австрії, Чехії, Словенії, Болгарії, Хорватії та Латвії) закликали провести екстрений саміт ЄС, щоб обговорити «дисбаланс», який, як стверджується, починає складатися між країнами Євросоюзу. Вони стверджують, що розподіл вакцин між країнами ЄС влаштований несправедливо, в результаті чого деякі з них випереджають інші за темпами вакцинації і вже влітку можуть досягти колективного імунітету, а інші залишаться позаду.

Критику викликає і повільний (порівняно зі США і Великою Британією) темп вакцинації. Хоча б одну дозу вакцини, за останніми даними, в середньому отримали приблизно 10 відсотків жителів ЄС, проте в кількох країнах, наприклад, у Латвії та Болгарії, цей показник істотно нижчий. При цьому в Британії хоча б одну дозу вже отримала третина населення.

В Євросоюзі зараз схвалені для використання вакцини чотирьох виробників – Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Janssen. При цьому фактичні поставки вакцин є меншими, ніж передбачалося контрактами. Зокрема, AstraZeneca, за останніми даними, до кінця червня зможе поставити в ЄС тільки 100 мільйонів доз, а не 300 мільйонів, як очікувалося.

Попри ці проблеми, темпи вакцинації в більшості країн ЄС в останні тижні прискорилися.