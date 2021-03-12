«Прогнози погані». В Україні говорять про початок третьої хвилі коронавірусу

Нова хвиля коронавірусу в Україні буде більш важкою, ніж попередні. Такий прогноз зробили в Національній академії наук України. Там вважають, що пік захворюваності в країні припаде на квітень. Протягом останнього тижня в Україні зростає і кількість нових хворих, і тих, кого потрібно госпіталізувати, інформує телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

Медики обласної лікарні в Ужгороді, на Закарпатті, знімають, як «швидкі» одна за одною привозять хворих на COVID-19 у важкому стані. Головний лікар медзакладу Юрій Яцина розповідає, що такої кількості пацієнтів з ускладненнями за весь рік пандемії у них ще не було.

Зараз основний наплив пацієнтів з дуже складною легеневою недостатністю

«Від ранку в нас – чотири трупи. На жаль, ситуація критична. Поки тільки все збільшується. Що буде до кінця тижня – невідомо. Прогнози погані», – розповів Юрій Яцина телеканалу «Настоящее время», створеному Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

У лютому тут екстрено розгорнули ще 80 ліжок – і майже всі вони вже заповнені. «Якщо під час першої і другої хвиль були хворі не такі киснезалежні, скажімо, їх було мало і сатурація була більш-менш у рамках 90-87-91, то зараз основний наплив пацієнтів з дуже складною легеневою недостатністю», – продовжує Яцина.

Тепер кисень – одна з головних проблем, кажуть лікарі. З його забезпеченням в українських лікарнях і раніше були перебої, але зараз він став критично важливим для пацієнтів.

«У нас в лікарні є центральний генератор, який дає 20 точок кисневих. Ну цілий рік він працює без зупинки, при всьому технічному обслуговуванні ми не можемо його зупинити, щоб зробити повне технічне обслуговування, оскільки хворі залишаться без кисню», – продовжує Яцина.

Бракує рук. Коли на дві медсестри сорок людей, то це важко

Якщо генератор ламається – медикам доводиться шукати кисневі балони. Але щоб дихати змогли всі пацієнти, на добу таких необхідно близько сорока. Інша проблема – брак медперсоналу в лікарнях.

«Бракує рук. Бракує медсестер. Коли на дві медсестри сорок людей, то це важко. Одному поставив крапельницю в першій палаті, а в п’ятій вже потрібно відключати», – говорить лікар Закарпатської обласної інфекційної лікарні Степан Карабиньош.

Карабиньош вважає, що медики мають справу з новим штамом коронавірусу. За його спостереженнями – стан нових пацієнтів так різко погіршується, що деяких не встигають врятувати.

«У нас набагато більше молодих людей у важкому стані, у нас навіть з’явилися смерті людей в молодому віці. У нас з’явилися смерті вагітних, буквально минулого тижня у нас була трагічна ситуація в області. Цього раніше ми не спостерігали», – розповідає Степан Карабиньош.

Медики прогнозують, що якщо потік хворих у важкому стані не зменшиться в найближчі тижні, то доведеться вибирати, кого рятувати в першу чергу.